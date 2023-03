Sorteio da Liga Europa: Sporting defronta Juventus nos quartos-de-final

Depois do Arsenal, a Juventus. O Sporting vai enfrentar o actual sétimo classificado do campeonato italiano nos quartos-de-final da Liga Europa, de acordo com o que ditou o sorteio realizado nesta sexta-feira, em Nyon. Se ultrapassarem esta ronda, os "leões" terão pela frente o vencedor do Manchester United-Sevilha.

A primeira mão da eliminatória está agendada para 13 de Abril, em Turim, sete dias antes do segundo embate entre duas equipas que já mediram forças na Liga dos Campeões em 2017-18, na fase de grupos. Em casa, os "leões" empataram (1-1), na altura, tendo perdido em Turim (2-1).

Na presente temporada, a Juventus tem tido uma época bem menos regular (e conseguida) a nível interno do que no passado recente. O título há muito que se tornou uma miragem (está a 30 pontos do primeiro classificado) e a irregularidade tem sido uma constante na equipa treinada por Massimiliano Allegri.

A nível europeu, os "bianconeri" já defrontaram o Benfica na presente temporada, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em Lisboa, perderam por 4-3 e em Itália sofreram também uma derrota, por 1-2, acabando por cair para a Liga Europa, competição na qual afastaram o Nantes (1-1, 3-0) e o Friburgo (1-0, 2-0).

Calendário

Manchester United-Sevilha

Juventus-Sporting

Bayer Leverkusen-Union St. Gilloise

Feyenoord-Roma