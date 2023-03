Mundo Abreu celebra 20 anos com “descontos até 60%” e apoio à Turquia

O Mundo Abreu está de regresso a 25 e 26 de Março, com catálogo de viagens em desconto nas lojas da Agência Abreu e em “alguns dos principais centros comerciais do país”.

A celebrar duas décadas, a edição deste ano tem como tema “O prazer de viajar, desde sempre com a Abreu” e lança descontos até 60%. Em destaque, estão programas de férias em vários destinos portugueses, na Europa, Caraíbas, África, Médio Oriente, Ásia e Américas, além de “praias exóticas”, “grandes viagens” e cruzeiros, assinala a empresa em comunicado.

Seguindo o modelo dos últimos anos, a feira da agência de viagens portuguesa decorre nas 110 lojas da rede um pouco por todo o país e em dez espaços temáticos localizados em centros comerciais (Braga Parque, Guimarães Shopping, Mar Shopping Matosinhos, Norte Shopping, Oeiras Parque, Centro Comercial Colombo e Cascais Shopping).

O catálogo já está disponível no site da Agência Abreu e, em formato físico, nas lojas.

Este ano, o evento “associa-se a uma causa solidária que pretende contribuir para minimizar o impacto pelos últimos acontecimentos na Turquia”, onde vários sismos de grande magnitude em Fevereiro, com epicentro em território turco, provocaram 47 mil mortes na Turquia e na Síria.​

Além da divulgação sobre o país, eleito “destino preferencial” nesta edição, “parte das vendas referentes a este destino reverterá a favor da população turca, através do contacto estabelecido entre a Agência Abreu e a Embaixada da Turquia em Portugal”, acrescenta a empresa em comunicado.

Para assinalar os 20 anos desde a primeira edição do Mundo Abreu, será ainda realizada uma gala no dia 24 de Março, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com a presença de 400 “convidados e parceiros especiais”.

“Queremos estar com todos aqueles que, ao longo destes 20 anos, criaram e dinamizaram esta feira de viagens, desde os colaboradores mais antigos, às actuais equipas, figuras públicas que estão ou estiveram associadas à marca Abreu e, claro, a todos os parceiros que sempre nos apoiaram e ajudaram a proporcionar as melhores férias aos portugueses”, assinala Pedro Quintela, director de vendas e marketing da Agência Abreu, na nota de imprensa.