Taxas de juro do novo crédito à habitação subiram para 3,4%

No conjunto dos empréstimos para a compra de casa, a taxa subiu em Fevereiro para 2,532%, o valor mais elevado em 12 anos.

A forte subida das taxas Euribor, associadas à grande maioria dos empréstimos à habitação, está reflectida nos novos contratos, mas também nos mais antigos, onde a taxa média está em máximos desde 2012 e mais do que triplicou num ano.

De acordo com a informação divulgada esta sexta-feira pelo Instituto nacional de Estatística (INE), a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi de 2,532% em Fevereiro, traduzindo uma forte subida face a Janeiro (2,183%), e bem longe dos 0,796% em que se situava em Fevereiro de 2022.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, que para esta estatística significa entre Novembro e Janeiro, a taxa de juro subiu para 3,409% em Fevereiro, bem acima dos 3,139% do mês anterior.

No conjunto dos contratos, o capital médio em dívida aumentou 177 euros, para 62.533 euros. Mais do dobro é o capital médio em dívida dos contratos celebrados nos últimos três meses, que ascendeu a 125.215 euros, ainda assim menos 1047 euros do que em Janeiro.

Os dados do INE mostram ainda que a prestação média fixou-se em 322 euros em Fevereiro, traduzindo uma subida de sete euros face a Janeiro e de 67 euros comparativamente a Fevereiro de 2022.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 38 euros, para 569 euros.

Para esta estatística, os empréstimos celebrados em Fevereiro de 2023 não são tidos em conta por ainda não se ter vencido qualquer prestação.

Esta sexta-feira, as taxas Euribor voltaram a subir, depois de uma forte correcção em baixa nas sessões anteriores.