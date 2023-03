First Republic recebeu 30 mil milhões e “confiança” dos maiores bancos dos EUA

Um conjunto de 11 bancos depositou esta quinta-feira 30 mil milhões de dólares (28,2 mil milhões de euros) no First Republic, de modo a apoiar financeiramente e mostrar confiança na instituição, ameaçada no actual contexto de instabilidade, após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e o Signature Bank, provocando efeitos de contágio.

De acordo com o New York Times, o acordo demorou apenas 48 horas a ser articulado entre as várias instituições, depois de uma chamada entre a secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, e o presidente executivo do JP Morgan Chase, Jamie Dimon. Quatro bancos (o JPMorgan Chase, o Bank of America, o Wells Fargo e o Citigroup) depositaram cinco mil milhões de dólares cada um, injectando assim liquidez na instituição, seguindo-se o o Goldman Sachs e o Morgan Stanley com 2,5 mil milhões e o PNC Financial, o Truist, o BNY Mellon, o State Street e o U.S. Bank com mil milhões.

Num comunicado conjunto, emitido pelos quatro bancos que depositaram mais dinheiro, as instituições dizem que a sua acção “reflecte a confiança no sistema financeiro” e “ajuda a assegurar que o First Republic tem a liquidez necessária para continuar a servir os seus clientes”. Os trinta mil milhões depositados pelos maiores bancos, acrescenta-se no comunicado, mostra a sua confiança “nos bancos de todas as dimensões”. “Bancos regionais, de média e pequena dimensão são críticos para a saúde e para o funcionamento do nosso sistema financeiro”, referem as instituições.

Depois de constatarem que se tem vindo a assistir à retirada de dinheiro de depósitos não protegidos (a protecção vai até aos 250 mil dólares), as quatro instituições sublinham que “o sistema financeiro tem créditos fortes, elevada liquidez, capitais e lucros sólidos” e que os recentes acontecimentos “não alteraram em nada este cenário”.

Pressão em alta

Agora, falta confirmar a eficácia deste apoio. Esta sexta-feira, o Financial Times destacava que as acções do First Republic tinha sofrido uma forte queda depois uma recuperação, após ter anunciado que ia suspender a distribuição de dividendos “durante este período de incerteza”. A instituição financeira afirmou também que ia diminuir os seus empréstimos e a dimensão das suas operações. A 8 de Março, as acções do banco valiam 115 dólares cada uma, mas, ontem, estavam nos 34,27 dólares, menos 70%.

De acordo com o FT, o gestor de fundos Bill Ackman afirmou no Twitter que a acção de apoio dos 11 bancos era um “voto de confiança de ficção” e que o risco do colapso do First Republic se tinha agora espalhado para essas instituições de maior dimensão.

Ao todo, segundo as contas do FT, os bancos norte-americanos já pediram apoios de 171,9 mil milhões de dólares à Reserva Federal no meio deste processo, a que se somam os 142,8 mil milhões disponibilizados para assegurar todos os depósitos do SVB e do Signature Bank.

Para a semana, a Fed tem uma nova reunião onde decidirá o ritmo das taxas de juro, ligadas ao problema de perdas potenciais com investimentos em obrigações que pressionaram bancos como o SVB.