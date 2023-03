Sorteio da Champions: Benfica enfrenta Inter Milão nos quartos-de-final

Se os “encarnados” superarem esta eliminatória, irão medir forças com outra equipa italiana: o vencedor do embate entre AC Milan e Nápoles.

O Inter Milão será o adversário do Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, fase à qual a equipa portuguesa acede pela segunda época consecutiva. O sorteio realizado nesta sexta-feira, em Nyon, colocou no caminho dos "encarnados" a equipa italiana que afastou o FC Porto na ronda anterior.

Ainda que as "águias" nunca tenham vencido o Inter nas provas europeias, está longe de ser o pior pesadelo para o único representante português ainda em prova na Champions. Os "nerazzurri" acabaram por chegar aos quartos-de-final graças a um golo marcado em Milão, na primeira mão, tendo resistido (com uma dose de felicidade à mistura), no Dragão, à reacção do FC Porto, que nos minutos finais enviou duas bolas aos ferros.

Actual segundo classificado da Série A, a uns distante 18 pontos do Nápoles, o Inter já defrontou o Benfica por três vezes nas provas europeias. Na Taça dos Campeões Europeus, os "nerazzurri" venceram por 1-0 na longínqua época de 1964-65, tendo também levado a melhor na edição de 2003-04, na quarta ronda da Taça UEFA, com um triunfo em Milão (3-2) e um empate na Luz (0-0).

O sorteio já determinou também que, no caso de superarem esta eliminatória, cuja primeira mão vão disputar no Estádio da Luz (a 11 ou 12 de Abril), os "encarnados" irão medir forças com outra equipa italiana: o vencedor do embate entre AC Milan e Nápoles, que reforça a maioria invulgar do calcio nesta fase da competição.

Nos dois outros embates dos quartos-de-final, o Real Madrid (que afastou o Liverpool de forma categórica) vai receber o Chelsea, enquanto o Manchester City (demolidor diante do RB Leipzig) enfrentará o sempre candidato Bayern Munique.