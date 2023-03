Haaland de mão-cheia esmaga RB Leipzig na Champions

Avançado norueguês fez nada menos do que cinco golos no triunfo confortável que deu ao Manchester City o apuramento para os quartos-de-final.

Já não há muito mais que se possa dizer sobre Erling Haaland que expresse devidamente a capacidade de finalização do norueguês. Resta ir contando os golos e somando os números. Nesta terça-feira, foram cinco, uma mão-cheia de golos do avançado do Manchester City na goleada imposta ao RB Leipzig (7-0), que garantiu a passagem dos ingleses aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

A primeira mão da eliminatória tinha terminado com um empate (1-1) e não era provável que a segunda desse origem a um desnível desta grandeza. Mas o City vestiu a pele de máquina ofensiva e contou com a mais sofisticada das armas apontada à baliza no futebol actual. Foram cinco de Haaland e nunca saberemos se teriam sido mais, porque Pep Guardiola decidiu substituí-lo aos 63'.

Até então, o internacional norueguês marcou aos 22', de grande penalidade, aos 24', após assistência de De Bruyne, e aos 45+2', deixando no marcador um 3-0 ao intervalo que praticamente sentenciava a eliminatória. Mas Haaland não se contenta com "pouco" e voltou a facturar aos 54' e aos 57', na sequência de um canto, conseguindo cinco golos só a título pessoal.

Saiu sorridente pouco depois da hora de jogo, para dar o lugar a Julian Alvarez (um campeão do mundo) e provavelmente com a sensação de que poderia ter ido ainda mais longe. O que fez neste período já foi invulgar, porém, e só dois futebolistas antes dele tinham marcado cinco golos num só jogo da Champions: Lionel Messi, pelo Barcelona, em 2012, e Luiz Adriano, pelo Shakhtar, em 2014.

H A A L A N D ?? P O K E R



?? @ChampionsLeague | @ManCity 5 x 0 @RBLeipzig#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/wnBgYW7OFD — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 14, 2023

Pelo meio do recital de Haaland, Ilkay Gundogan também alvejou com sucesso a baliza do RB Leipzig, e depois do "concerto" foi De Bruyne a fazer um grande golo, mas o gigante norueguês roubou todas as atenções. São agora 39 golos apontados em 36 jogos na presente temporada. Nada mau para uma época de estreia no City.