RB Leipzig leva um empate para casa do Manchester City

Um golo do defesa Josko Gvardiol, aos 70', rendeu um empate a um golo ao RB Leipzig frente ao Manchester City, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, realizado nesta quarta-feira, na Alemanha.

O defesa de 21 anos impôs-se a Rúben Dias, um dos dois portugueses que foram titulares no City (o outro foi Bernardo Silva), apesar do lance parecer ter sido precedido de falta, com Gvardiol a apoiar-se em Rúben Dias, impedindo este de saltar. No entanto, o videoárbitro validou o golo, que limitou os estragos que o remate certeiro de Riyad Mahrez aos 27 minutos do primeiro tempo, provocou.

O RB Leipzig, equipa que contou a titular com André Silva, foi inofensiva ao longo de toda a primeira parte, mas melhorou bastante nos segundos 45 minutos, com o internacional português a ter uma das ocasiões de golo mais perigosas da formação germânica, que vê chegar ao fim uma série de quatro vitórias consecutivas na Champions mas justificou a igualdade.

Já o City, que procura atingir os quartos-de-final da Champions pela sexta temporada consecutiva, somou o seu segundo empate seguido, depois da igualdade concedida frente ao Nottingham Forest na passada jornada da Premier League, voltou a subir de produção após ter sofrido o golo. Mas essa melhoria foi insuficiente para festejar mais golos.