Cristiano Ronaldo integra primeira convocatória de Roberto Martínez na selecção

Cristiano Ronaldo faz parte daquela que é a primeira convocatória do novo seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Nesta sexta-feira, o treinador espanhol divulgou a lista de 26 escolhidos para o arranque da fase de qualificação para o Europeu de 2024, confirmando-se a presença do melhor marcador de sempre de selecções.

Numa conferência de imprensa em que Roberto Martínez fez um esforço claro para se expressar em português, o técnico anunciou também duas novidades na defesa, com as chamadas de Diogo Leite e Gonçalo Inácio. "É importante a selecção ter a oportunidade de jogar com dois ou três centrais. Precisamos de ser flexíveis tacticamente. O Gonçalo tem muita personalidade, joga mais pela esquerda, o Diogo é uma boa surpresa, joga numa Liga competitiva. São jogadores que oferecem algo de muito diferente".

De fora da chamada ficou Pedro Gonçalves, destaque do Sporting na eliminatória com o Arsenal, algo que o técnico explicou com a oferta abundante para determinadas zonas do campo. "Temos muitos jogadores na mesma zona do terreno. Este estágio é um ponto de partida, é preciso criar um ambiente competitivo", assinalou.

Ponto de partida foi, de resto, uma expressão usada variadíssimas vezes ao longo da conferência. Martínez revelou que há um leque de 35 jogadores que estão em condições de ser convocados (Rafa não é um deles, porque o técnico revelou que o jogador permanece irredutível na decisão de abandonar a selecção) e sublinha que o importante é estar preparado.

Quanto a Ronaldo, o novo seleccionador foi claro: "É importante, para mim, o compromisso. O Cristiano é um jogador muito comprometido. Um jogador como Cristiano pode trazer experiência, é uma figura muito importante para a equipa. Não olho para a idade, eu acho que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa", vincou, frisando que o avançado do Al Nassr "é igual aos outros jogadores".

Com dois compromissos pela frente dentro em breve (Liechtenstein, em casa, no dia 23, e Luxemburgo, fora, três dias depois), Roberto Martínez foi taxativo no que respeita à importância de dois desafios contra adversários com aspirações mais modestas. "Não são jogos para experimentar, são jogos para ganhar, para jogar bem e crescer".