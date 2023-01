Roberto Martínez apresentado: “Portugal tem de ser uma equipa moderna”

Depois de oito anos com Fernando Santos, serão, pelo menos, mais três com Roberto Martínez. O treinador espanhol foi nesta segunda-feira apresentado como novo seleccionador nacional, com mandato para conduzir a selecção portuguesa até ao Euro 2024 e ao Mundial 2026, tendo ainda a fase final da Liga das Nações para disputar. Martínez assume mais um projecto numa selecção de topo, depois de ter orientado a Bélgica, que manteve como n.º 1 do ranking FIFA durante quatro anos, mas sem qualquer título conquistado.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), admitiu que houve contactos exploratórios com treinadores portugueses na busca de um novo seleccionador, sem nunca referir o nome de José Mourinho, mas garantiu que Martínez foi o único que teve direito a proposta. “Falámos com muita gente, temos uma boa relação com todos os treinadores portugueses, mas a única proposta que fizemos foi ao Roberto Martínez”, garantiu o líder da FPF.

Depois de falar o líder federativo, falou o novo seleccionador nacional, o primeiro estrangeiro a liderar os destinos de Portugal depois de Scolari, e Martínez reforçou a sua intenção de dotar a selecção portuguesa de flexibilidade táctica, admitindo que pode recorrer a uma defesa a três, algo que Fernando Santos nunca fez.

“O que é importante é a selecção ser sempre competitiva. A Bélgica esteve 28 jogos invicta em grandes torneios. Portugal tem de competir sempre, tem de ser uma equipa moderna, ter flexibilidade e aproveitar ao máximo o talento dos jogadores, ser uma equipa que tenha talento com bola e sem bola”, destacou Martínez.

E o novo seleccionador conta com Cristiano Ronaldo? Martínez assegura que a lista dos 26 que estiveram no Mundial será o seu ponto de partida e que não irá tomar nenhuma decisão por decreto: “As decisões de futebol tomam-se no terreno. O meu ponto de partida é conhecer todos. A lista de 26 é o meu ponto de partida, o Cristiano merece o respeito de nos podermos sentar e conversar. Quero conhecer todos e Cristiano é um deles.”