Morreu Lance Reddick, de The Wire, Fringe e John Wick

Lance Reddick, um actor secundário de excelência e cheio de gravitas que foi uma presença regular em filmes e televisão desde o final dos anos 1990, morreu esta sexta-feira. Tinha 60 anos. Igualmente talhado para o drama e para a comédia, tanto podia fazer personagens intensas quanto personagens dóceis. Dois dos seus papéis mais reconhecíveis foram, na televisão, o do director de operações da polícia Cedric Daniels em The Wire, e, no cinema, Charon, o gestor do hotel de assassinos da saga John Wick, o franchise encabeçado por Keanu Reeves cujo quatro capítulo se estreia nas salas de cinema, incluindo em Portugal, na próxima semana. Tinha andado a promover o filme nas últimas semanas.

A notícia foi avançada pelo site tablóide TMZ, que avançou que, sem causa anunciada de morte, Reddick foi encontrado sem vida em casa em Los Angeles. Foi depois confirmada junto dos representantes do actor pela revista Variety. Nascido em Baltimore, a cidade de The Wire, em 1962, estudou composição de música clássica e depois, nos anos 1990, formou-se em representação em Yale. Fez alguns papéis pequenos em televisão até chegar ao cinema na adaptação de Grandes Esperanças​, de Alfonso Cuarón, a partir de Dickens, em 1998.

Dois anos depois, chegava à HBO através da quarta temporada série de prisão da HBO Oz, onde fez de um polícia à paisana infiltrado que tem uma história trágica. No mesmo ano, entrou também no universo Lei & Ordem com um papel recorrente em Unidade Especial. Seguiram-se papéis no universo de produções de J.J. Abrams, primeiro em quatro episódios em Lost, como um homem misterioso que convence várias das personagens a irem para o voo que se despenha e mudas as suas vidas, e depois como membro do elenco principal de Fringe.

Mais recentemente, passou pelos dramas Bosch e a comédia Corporate. A veia para a comédia foi explorada na televisão sem medo de se empenhar na parvoíce, sempre com a mesma dignidade e estatura que aplicava a outro tipo de papéis. Algumas delas em objectos bastante bizarros e não necessariamente mainstream. Foi visto em Comedy Bang Bang, Tim & Eric's Bedtime Stories, The Eric Andre Show, Key & Peele ou na inqualificável série de curtas da Adult Swim (o espaço em que o Cartoon Network se transforma fora de horas nos Estados Unidos) Dinner with Friends with Brett Gelman and Friends – que estão no YouTube.

No cinema, apareceu também em filmes grandes como Ataque ao Poder, Jonah Hex, de Jimmy Hayward, o remake de Oldboy de Spike Lee, ou Godzilla vs. Kong. Também fez parte do elenco do premiado Uma Noite em Miami, de Regina King. Emprestou ainda a voz a vários videojogos, como os da saga Destiny.

Deixou por sair, além do quarto capítulo de John Wick, de Chad Stahelski, um remake de Branco Não Sabe Meter para o serviço de streaming Hulu, e Ballerina, spin-off de John Wick com Ana de Armas como protagonista. A sua imponente presença será também sentida enquanto Zeus, o deus dos deuses, em Percy Jackson and the Olympians, série do Disney+ com estreia marcada para 2024. Estava também anunciado no elenco de um vindouro filme de William Friedkin.