Samuel Úria celebrou dez anos de O Grande Medo do Pequeno Mundo no Tivoli

Em 2013, quando editou O Grande Medo do Pequeno Mundo, Samuel Úria era um nome seguido por um núcleo crescente de admiradores, respeitado pela verve e riqueza da lírica e pela forma como insuflava de rock’n’roll e Americana o português cantado. Com esse disco, para o qual convocou uma série de velhos e novos amigos (Manel Cruz, Márcia e Tomara, Jorge Rivotti, António Zambujo e Miguel Araújo, entre outros), extravasou o circuito independente: cresceu o público, rodaram as canções, aumentaram os concertos.

Ao segundo disco oficial, digamos assim, ou seja, depois de um início de percurso discográfico em que as edições eram feitas em CD-R, Samuel Úria ganhava um lugar definitivo no panorama musical português. Foi a esse momento que regressou esta quinta-feira no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Perante uma sala esgotada, chamou até si os amigos supracitados, tocou todas as canções de O Grande Medo do Pequeno Mundo, partilhou com o público canções dos seus convidados. Uma festa como se quer. Celebração, rock’n’roll e partilha. Com direito a repetição, dia 21, na Casa da Música, no Porto.