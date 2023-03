Samuel Úria comemora os dez anos do álbum da sua independência

Foi O Grande Medo do Pequeno Mundo que lhe permitiu ser músico a tempo inteiro. Uma década depois, leva-o ao Tivoli, em Lisboa, esta quinta-feira, e à Casa da Música, no Porto, dia 21.

Numa conversa de há muito, quando o colectivo/editora Flor Caveira se nos apresentava através de dois dos seus protagonistas, estes apontavam ao PÚBLICO, entre o sério e o divertido, uma série de pecados da música portuguesa. Entre eles estavam as tendências para encher os discos de convidados e para assinalar os aniversários redondos com concertos. Tanto tempo depois, eis um desses protagonistas, Samuel Úria (o outro era Tiago Guillul), a apresentar-se no Tivoli, em Lisboa (esta quinta-feira, às 21h), e na Casa da Música, no Porto (21 de Março, 21h), para dois concertos já esgotados.