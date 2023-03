Polónia vai enviar aviões para a Ucrânia “nos próximos dias”

A Ucrânia vai receber, já nos próximos dias, quatro caças de combate MiG-29 de fabrico soviético que estão ao serviço das Forças Armadas da Polónia, anunciou o Presidente polaco, Andrzej Duda.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa em Varsóvia, na tarde desta quinta-feira, no final de um encontro entre Duda e o Presidente da República Checa, Petr Pavel.

Segundo Duda, a Polónia vai enviar para a Ucrânia, "nos próximos dias", quatro MiG-29 "completamente operacionais", seguindo-se mais oito à medida que forem sendo preparados para combate.

Se o anúncio se concretizar, a Polónia será o primeiro país da NATO a enviar aviões de combate para a Ucrânia, uma decisão que poderá pressionar os EUA, Reino Unido, França e Alemanha a satisfazerem um dos pedidos mais insistentes do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

No início do ano, Zelensky obteve o compromisso dos aliados da Ucrânia para o envio de carros de combate, quebrando uma resistência de meses de países como a Alemanha, receosa da forma como a medida seria vista a partir de Moscovo; e dos EUA, renitentes em enviar para o teatro de guerra os seus M1 Abrams, altamente sofisticados e de manutenção muito dispendiosa.

Nos últimos meses, Zelensky tem exercido uma campanha de pressão para o envio de aviões de combate modernos, como os F-16 norte-americanos. O pedido tem sido recusado pela generalidade dos países da NATO, uns mais preocupados com as possíveis consequências da decisão numa escalada da guerra, outros convencidos de que há poucas condições para treinar os pilotos ucranianos, muito mais familiarizados com os MiG de fabrico soviético.

A transferência de 12 MiG-29 polacos será suprida por F-35 norte-americanos e por FA-50 sul-coreanos, segundo o Presidente da Polónia.

Na terça-feira, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, já tinha sugerido que o país estaria a preparar o envio de caças MiG-29 para a Ucrânia, corroborando declarações de Duda sobre o mesmo tema numa entrevista ao canal CNN, uma semana antes.

No início da semana, Morawiecki disse que o país poderia enviar aviões de combate para a Ucrânia "dentro de quatro a seis semanas", um período que o Presidente polaco veio hoje encurtar para alguns dias.

Além da Polónia, a Eslováquia foi o único membro da NATO a anunciar que está preparado para ceder caças à Ucrânia, com o ministro da Defesa eslovaco, Jaroslav Nand, a sugerir que o seu país poderá juntar-se aos polacos no envio de MiG-29 nas próximas semanas.

Outros países, como os Países Baixos e França, mostraram abertura para o envio de aviões de combate, mas é pouco provável que o façam fora de um entendimento mais alargado no âmbito da NATO.