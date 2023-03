Em família, com festas ao pai, à marioneta e à poesia

Teatro com Má Educação, música de Mão Verde e oficinas No Fundo do Mar são outras das ideias para animar os miúdos nos próximos dias.

FESTAS

Dia do Pai

19 de Março

Das 1001 formas de celebrar o Pai, deixamos quatro ideias originais.

Em Viana do Castelo, o Parque Ecológico Urbano serve de cenário a um programa onde entram actividades como caça ao tesouro, jogos tradicionais, modelagem de balões, pinturas faciais, contos e um photobooth à medida da ocasião (das 10h às 18h, com entrada livre).

Na aldeia de Provesende, concelho de Sabrosa, tem início a caminhada Time Off Douro Provesende & Pinhão. Para maiores de oito anos, propõe um passeio de dez quilómetros pela aldeia vinhateira, com vistas sobre o rio Douro e um almoço-convívio para temperar as energias (das 9h30 às 16h, 35€, inscrições em geral@timeoff.pt).

Na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, há desafios científicos para pais e filhos. Construir um jogo com um circuito eléctrico, um candeeiro inesquecível ou um carro de rali robô, entrar numa história com ciência e saborear um petit gateau são algumas das experiências no alinhamento (a partir das 10h, com bilhetes entre 3,50€ e 7,50€ e inscrições em fabrica.cienciaviva@ua.pt).

No Belas Clube de Campo, a festa começa com uma manhã na clínica de golfe e termina com um almoço no novo Restaurante Clubhouse (a partir das 10h, 40€ por adulto + criança M/8 e 15€ por participante adicional, reservas em 219 626 640 ou golfe@planbelas.pt).

TEATRO

Má Educação - Peça em 3 Rounds

18 de Março

Num ringue de boxe, confrontam-se o teatro, a dança e a música. Cabe ao encenador Miguel Fragata e à autora Inês Barahona vestir o fato da primeira disciplina; o coreógrafo Victor Hugo Pontes e o músico Hélder Gonçalves (Clã) dão conta, respectivamente, das outras duas.

Juntos, alinham em palco três gerações diferentes (interpretadas por Ana de Oliveira e Silva, Carla Galvão e Teresa Gentil) e disputam o jogo do “quem ensina o quê a quem”. Um espectáculo da Formiga Atómica, apresentado como “um espelho da educação”, que reflecte a “tensão entre professores e alunos, entre futuro e passado, entre a escola que existe e a que desejamos”, sublinha a folha de sala.

Sábado, às 16h, no Teatro do Campo Alegre (Porto), com bilhetes a 2,50€ (criança) e 7€ (adulto).

Foto Má Educação - Peça em 3 Rounds, pela Formiga Atómica DR

Verdi Que Te Quero Verdi

18 e 19 de Março

O espectáculo da Companhia de Teatro de Almada mistura teatro, dança, marionetas, culinária e algumas das mais conhecidas melodias de Giuseppe Verdi, para dar a conhecer aos mais pequenos a história das óperas do compositor.

Para maiores de três anos, a encenação de Teresa Gafeira sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com sessões sábado, às 16h, e domingo, às 11h e às 15h. Bilhetes a 10€.

Foto Pedro Walter e João Farraia em Verdi Que Te Quero Verdi DR

Shrek - O Musical

19 de Março

Com o cunho da Yellow Star Company, uma versão portuguesa do musical da Broadway baseado no famoso filme de animação (por sua vez, uma adaptação do livro de William Steig) que apresentou a milhões de pessoas um ogre solitário, adorável de tão detestável. A viver num mundo de contos de fadas enviesados, Shrek dá por si a ter de resgatar uma princesa e a apaixonar-se.

Para ver no Coliseu Porto Ageas, domingo, às 16h30. Bilhetes de 15€ a 27€.

MÚSICA

Mão Verde II

18 de Março

O segundo capítulo do livro-disco-espectáculo pensado para desenvolver o interesse das crianças em torno de plantas, da agricultura e de tudo o que é verde chega ao palco do Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha.

Dedicado a “verdes e maduros”, o projecto tem mãos da rapper Capicua, do guitarrista e teclista Pedro Geraldes, da baixista Francisca Cortesão e do percussionista António Serginho. Com uns passitos de música e dança à mistura, põem o público a pensar nas graças da natureza. Sábado, às 18h, com entradas entre 3€ e 5€.

Foto Mão Verde DR

Galo Gordo - É Uma Festa!

19 de Março

Inês Pupo e Gonçalo Pratas, os mentores do projecto Galo Gordo, têm uma nova sugestão para os mais pequenos.

Depois dos livros/CD Poemas e Canções para Todo o Ano (2009), Este Dia Vale a Pena (2012) e O Mundo É Redondo (2015), dão um espectáculo baseado em É Uma Festa!, capítulo editado em 2020 para celebrar uma década ao serviço da petizada. No Teatro das Figuras de Faro, domingo, às 16h, com bilhetes a 10€.

CINECONCERTO

A Viagem à Lua

18 e 19 de Março

Datado de 1902, o filme icónico de Georges Méliès dá o mote à sessão de cinema musicada por Bruna de Moura e José Cavaco. Retrata as aventuras do professor Barbenfouillis e dos seus colegas numa viagem de exploração à Lua.

Na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com sessões no sábado, às 15h30, e no domingo, às 11h30 (também para escolas, nos dias 16, 17, 20 e 21, às 10h30 e 14h). Para embarcar, há que desembolsar 3,50€ nos dias úteis e 6€ ao fim-de-semana.

OFICINAS

No Fundo do Mar

18 de Março

Carolina Gaspar guia uma oficina musical que viaja pelo fundo do mar. Nas pautas estão as particularidades desta paisagem sonora e os Quatro Interlúdios Marítimos de Benjamin Britten.

Na Sala Michel Corboz da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com sessões no sábado, às 10h30 (1 e 2 anos) e às 11h30 (3 e 4 anos). Os bilhetes custam entre 10€ e 14€.

Foto Oficinas No Fundo do Mar DR

FEIRA

Feira do Livro de Poesia

21 a 26 de Março

À boleia das celebrações do Dia Mundial da Poesia, assinalado a 21 de Março, a Casa Fernando Pessoa e a Junta de Freguesia de Campo de Ourique (Lisboa) montam a banca no Jardim da Parada.

Além dos editores e livreiros presentes, o catálogo da feira traz apresentações de livros, oficinas e concertos, estendendo os braços também à Biblioteca Espaço-Cultural Cinema Europa e ao auditório da Casa Fernando Pessoa.

A feira está aberta das 14h às 19h, excepto ao sábado e domingo, em que abre às 11h.

VISITAS

Museu da Marioneta

21 de Março

A festa de 21 de Março não fica pela poesia: na mesma data, o calendário reserva lugar para as celebrações do Dia Mundial da Marioneta.

O museu lisboeta dedicado à causa dos bonecos articulados entra nas comemorações com uma visita guiada À Descoberta das Marionetas (às 15h30, sujeita a inscrição prévia aqui), que passará revista à exposição permanente e dará a conhecer os diferentes exemplares, bem como as suas histórias e funções culturais. Antes, pelas 10h e apenas para a comunidade escolar, está agendada a oficina Génios da Floresta.

Aberto entre as 10h e as 18h, o museu tem, neste dia, entrada gratuita.