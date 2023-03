No 18.68, saíram os bombeiros, entraram os cocktails, a comida e a música

Neste bar do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, pratos e bebidas desafiam-se. Já por aqui passaram dois dos grandes barmen do momento, e mais virão – e, com eles, chefs e músicos.

A memória dos bombeiros voluntários, que durante décadas tiveram neste espaço do Largo Barão de Quintela a sua sede, perdura agora no nome do cocktail bar – 18.68 Dezoito. Sessenta e Oito, data da fundação da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lisboa – e no desenho de um carro de bombeiros antigo no topo do menu.