Miguel Seabra e o abominável homem branco

Foi com alguma incredulidade que li o escrito de Miguel Seabra: “O homem branco está em vias de extinção na ciência!” Tive dúvidas de que uma pessoa que foi presidente da FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), que é investigador principal no Cedoc (Centro de Estudos de Doenças Crónicas) da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e na Fundação Champalimaud, se lembrasse de escrever semelhante coisa.

Foi na véspera do Dia Internacional da Mulher que essa fotografia foi divulgada nas redes sociais. A anotação de Miguel Seabra constava no verso de um cartaz que anunciava uma comemoração da data. Miguel Seabra já veio confirmar a autoria do escrito. Essa parte está esclarecida. Veio igualmente dizer que se tratava de uma “brincadeira para consumo local”.

Defendo que, à partida, não devemos desconfiar daquilo que os outros dizem. Se Miguel Seabra diz que escreveu por brincadeira, devemos acreditar que assim foi. Na verdade é difícil de acreditar que estivesse a falar com seriedade. Não só por ter sido profundamente desagradável como também por ser falso que o tal homem branco esteja numa posição de risco no mundo da academia e da ciência.

Os números dizem que nas carreiras e cargos de topo as mulheres ainda estão em minoria – isso sim. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência revela que no ano letivo passado existiam 30.372 professores, dos quais 13.928 eram mulheres. Sucede que apenas um quarto dos professores catedráticos são mulheres. Há um longo caminho para percorrer. O homem branco pode estar tranquilo. Já em relação ao número de pessoas racializadas, na academia e nas ciências, desconheço dados disponíveis. Mas outra vez: o tal homem branco que luta pela sobrevivência não deverá ter razões para estar aflito.

Falar na suposta decadência da importância do homem no Dia Internacional da Mulher foi infeliz. Acrescentar que se trata do homem branco piorou o que já era mau

Voltemos à brincadeira de Miguel Seabra.

Pode fazer-se piadas com tudo, mas a verdade é que há assuntos em que é muito difícil ter piada. Miguel Seabra não conseguiu ter piada e também não teve noção. Falar na suposta decadência da importância do homem no Dia Internacional da Mulher foi infeliz. Acrescentar que se trata do homem branco piorou o que já era mau. Não bastava a luta feminista, também tinha que dar uma achega na antirracista. Um elefante numa loja de louça faria menos estragos e teria mais graça.

Talvez alguns de vós tenham lido o último artigo que escrevi aqui. Falava do caso Gary Lineker. É justo que compare os dois momentos já que podem ser estabelecidas equivalências. Defendi o ex-futebolista inglês. Gary Lineker criticou, no Twitter, o discurso anti-imigração da ministra do Interior e, a seguir, foi suspenso pela BBC da apresentação de um programa de televisão. Não recuou na opinião que deu nem tentou dizer que se tratava de outra coisa que não a expressão do seu pensamento. Levou a melhor. Foi a BBC que teve de recuar e readmiti-lo sem que tenha apagado, corrigido ou pedido desculpa pelo que escreveu no Twitter.

Parece estar em causa, nos dois casos, a liberdade de expressão. Mas essa é uma visão redutora das coisas: Gary Lineker cumpriu um dever ao denunciar conteúdo discriminatório e racista num discurso político; Miguel Seabra fez ele próprio uma piada de conteúdo discriminatório e racista. Também a reação das instituições onde trabalham foi oposta. A BBC entrou a pés juntos. As instituições portuguesas tratam o caso com pinças e delicadeza. Aparentam estar a gerir o que a opinião pública lhes exige.

A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa demorou, mas entretanto manifestou publicamente lamentar e condenar comportamentos que atentem contra os seus valores. Supomos que se refira ao comportamento de Miguel Seabra. Também anunciou a criação de uma comissão para avaliação da situação. Já a Fundação Champalimaud, onde Miguel Seabra apresentou um pedido de demissão do cargo de coordenador dos doutoramentos (mantendo-se como investigador), está em silêncio à espera que a tempestade passe, não obstante a pressão interna por parte dos investigadores para uma tomada de posição.

O homem branco do escrito de Miguel Seabra não é apenas uma piada sem piada, é uma verdadeira metáfora do poder instituído - conservador e antiprogressista - e, longe de estar em vias de extinção, está presente nas principais instituições do sistema democrático. É pena. O homem branco representa o que devemos expurgar da sociedade.

Gary Lineker não é o homem branco. Sobre Miguel Seabra não ficámos esclarecidos. Humorista, sabemos que não é.

A autora é colunista do PÚBLICO e escreve segundo o novo acordo ortográfico