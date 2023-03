Governo italiano ataca direitos parentais de casais do mesmo sexo

Políticos de esquerda, analistas e activistas dos direitos das mulheres ou das pessoas LGBTQ+, todos anteciparam que o Governo liderado por Giorgia Meloni iria pôr em causa direitos e liberdades conquistadas, combatendo aquilo que a própria designa como o “politicamente correcto”, o “lobby LGBT” ou a “ideologia de género”. As expectativas começaram a concretizar-se com uma ordem enviada à Câmara Municipal de Milão para que pare de registar os filhos de casais do mesmo sexo como filhos dos dois membros do casal, uma medida condenada pela esquerda e por activistas como “discriminatória” e “homofóbica”.

