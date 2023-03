Reforma “estrutural” do mercado europeu da electricidade não muda sistema de fixação de preços

A proposta da Comissão Europeia para a reforma do funcionamento do mercado da electricidade europeu introduz algumas mudanças destinadas a aumentar a escolha dos consumidores e protegê-los dos preços mais altos, mas mantém inalterado o modelo de fixação dos preços.

Bruxelas não pretende mexer no actual modelo baseado no “mérito”, em que o preço final da electricidade no mercado grossista é determinado pelo custo da tecnologia mais cara que é utilizada na produção da electricidade necessária para satisfazer a procura, a cada momento.

“Essa é a base de funcionamento dos mercados de matérias-primas e da nossa economia de mercado”, explicou uma fonte europeia, acrescentando que na avaliação de outros sistemas possíveis, como por exemplo através do estabelecimento de preços médios, se concluiu que “não produziam melhores resultados”.

“Os modelos de fixação de preços médios não são transparentes, conduzem a maior especulação no mercado e não garantem a capacidade de produção”, justificou a mesma fonte, dizendo que a decisão da Comissão foi de “construir a sua proposta em cima dos elementos do mercado que funcionam, melhorando-os”, mas sem alterar a sua base. “Não deixa de ser uma mudança estrutural”, defendeu.

“Qualquer mudança de sistema levaria entre cinco a dez anos a implementar e isso foi outra consideração”, acrescentou a mesma fonte, sublinhando que a manutenção do actual modelo de funcionamento do mercado de curto prazo é a única forma de assegurar a produção e distribuição de electricidade para onde é precisa na UE.

No desenho da sua proposta de reforma, a Comissão teve em conta as respostas dos Estados-membros que, “por larga maioria”, manifestaram o seu apoio à preservação da ordem de mérito na fixação dos preços e ao funcionamento do mercado de curto prazo, embora complementado com novas soluções que garantam estabilidade de longo prazo para incentivar o investimento.

A Comissão quer fazer baixar os custos de produção, nomeadamente melhorando a competitividade da indústria europeia e promovendo as energias renováveis (que têm preços mais baixos); e também proteger os consumidores da volatilidade dos mercados e dos preços elevados da electricidade, oferecendo-lhes mais opções em termos de contratos com fornecedores.

Assim, as empresas de distribuição poderão ser obrigadas a oferecer contratos com preços dinâmicos, variáveis ou fixos, que os consumidores poderão escolher conforma as suas circunstâncias. Por exemplo, um contrato de preços fixos para o consumo dos electrodomésticos, e de preço variável para a alimentação de bombas de calor e ou carregamento de baterias automóveis, que pode ser feito durante a noite, por valores mais baixos.

Apesar da recomendação de uma maioria de Estados-membros para o fim das medidas excepcionais para a electricidade, Bruxelas acrescentou uma provisão no sentido de facilitar a intervenção estatal para a regulação das tarifas em situação de crise — que seria declarada por Bruxelas em função de determinados critérios. Nesse caso, os Estados-membros poderão congelar os preços de mercado de retalho por um período de um ano (foi, de resto, o que fizeram muitos governos no Verão passado, com a fixação de tarifas reguladas).