Há mais de 60 casos de botulismo na Europa devido a operações para perder peso

Já se registaram 67 casos de botulismo na Europa ligados a intervenções médicas para ajudar a perder peso. Os casos foram identificados na Alemanha (12), Áustria (um), Suíça (um) e Turquia (53) entre o final de Fevereiro de 2023 e 10 de Março de 2023, anunciou esta terça-feira em comunicado o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC). Os casos com informações disponíveis estão ligados a operações em hospitais na Turquia.

Os casos de botulismo agora divulgados estão ligados a uma injecção intragástrica da neurotoxina botulínica (conhecida pelo uso no botox) e associados a uma intervenção médica que tinha o objectivo de fazer perder peso. “Entre os 63 casos com informação disponível, 60 casos estão ligados a um hospital privado em Istambul, enquanto três casos estão ligados a um hospital privado em Izmir, na Turquia”, indica o ECDC no comunicado.

Quanto à situação clínica das pessoas, varia entre o ligeiro e o grave, sendo que os casos mais graves estão hospitalizados. Dentro destes últimos, há doentes nos cuidados intensivos.

Em Portugal, ainda não foram identificados casos semelhantes a estes. “No âmbito deste alerta, e com a informação disponível até à data, não foram identificadas situações semelhantes em Portugal”, referiu ao PÚBLICO a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os últimos dois casos de botulismo notificados em Portugal estão ligados a “uma eventual exposição alimentar”, indica a autoridade de saúde portuguesa, precisando que as notificações desses casos remontam ao Verão de 2022 (um caso importado) e a Janeiro de 2023. “Não estão, por isso, relacionados com o contexto descrito no actual alerta”, assinala.

Mesmo assim, esclarece que, perante o alerta internacional com os mais de 60 casos na Europa, está a proceder, como é habitual, “com divulgação da informação junto da rede nacional de autoridades de saúde, nomeadamente de um resumo do boletim de alertas semanal que circula pela rede mais alargada de parceiros no sector da saúde”.

Investigações na Turquia

O ECDC adianta que investigações das autoridades turcas relativamente aos casos agora reportados mostram que produtos com a neurotoxina botulínica licenciados foram administrados em tratamentos, mas que esses produtos não estavam aprovados para o tratamento de obesidade através de uma injecção intragástrica. Departamentos dos hospitais ligados aos casos têm as suas actividades suspensas.

O organismo europeu aconselha quem viajou para Istambul e Izmir para fazer o tratamento contra a obesidade através de uma injecção intragástrica entre 22 de Fevereiro e 1 de Março procure assistência médica, sobretudo se tiver sintomas como fraqueza ou dificuldades respiratórias. Recomenda também que não se façam tratamentos com injecções intragástricas da neurotoxina botulínica com o objectivo de perder peso na Turquia, uma vez que estão associados a um risco significativo de virem a desenvolver botulismo. Por agora, não se sabe se estes casos estão associados a problemas durante o processo ou se é um problema com o produto.

O botulismo é uma doença neuroparalítica grave causada pela neurotoxina botulínica, que é sobretudo produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Pode ter origem em fontes não naturais como contaminação alimentar e em tratamentos médicos e cosméticos. O ECDC refere que o botulismo vindo dos tratamentos cosméticos ou médicos é raro, mas que pode acontecer quando alguém leva uma injecção com uma dose excessiva da neurotoxina botulínica.

Alguns dos sintomas são a fraqueza e a fadiga, bem como visão turva, boca seca ou dificuldades respiratórias. Podem mesmo chegar a ser graves e a pessoa precisar de ir para os cuidados intensivos. A recuperação pode levar semanas ou meses. A mortalidade do botulismo causado por intervenções médicas ainda é limitada.

Num artigo do jornal espanhol El País, que tinha alertado para casos de botulismo esta segunda-feira, explica-se que as intervenções estéticas como as que estão em questão usam as propriedades da neurotoxina botulínica para abrandar o trânsito dos alimentos pelo sistema digestivo, o que aumenta a sensação da pessoa de que está saciada e reduz o consumo de alimentos ou perder peso.