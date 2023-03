Bola de fogo observada nos céus de Portugal e Galiza

Uma bola de fogo foi avistada na noite desta terça-feira no céu sobre Portugal e na Galiza, em Espanha, adiantou à agência Lusa o responsável do projecto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

O investigador principal do projecto SMART, José María Madiedo, explicou que o evento ocorreu pelas 22h08 em Espanha (21h08 em Lisboa).

De acordo com testemunhas na Galiza, a bola de fogo foi avistada durante três segundos, com cor verde intensa e fragmentou-se.

Já temos imagens! ??

Meteorito "caçado" em Braga!

"Aqui está ele... visto pelo detector de meteoros do Observatório Astronómico de Braga na direcção norte às 21.07h!

Foi bonito ??"

©?João Vieira pic.twitter.com/WqJ68mSdxq — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) March 14, 2023

A página Meteo Trás-os-Montes divulgou esta terça-feira à noite relatos da bola de fogo avistada sobretudo no Norte de Portugal, mas também noutros locais do país. Mais tarde, divulgou um vídeo do incidente, captado pelo Observatório Astronómico de Braga.

José María Madiedo referiu que a trajectória e a velocidade ainda não foram calculadas e que esperava por dados de outros observatórios.

A entrada de um meteorito na atmosfera terrestre é a causa deste fenómeno. A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, fica incandescente, gerando assim uma bola de fogo.

"Pelo comportamento da rocha, o mais provável é que esta procedeu de um asteróide e não de um cometa", disse Madiedo ainda à Lusa. O objecto terá sobrevoado o Norte de Portugal ou talvez o Atlântico junto à costa de Portugal e Galiza.

Os detectores do projecto SMART operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN), que visa monitorizar continuamente o céu com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objectos do Sistema Solar.