Bola de fogo avistada a cruzar os céus da Europa

Pequeno asteróide entrou na atmosfera terrestre por cima do Canal da Mancha. A bola de fogo que então iluminou o céu foi observada, no início da semana, em vários países.

Pela sétima vez, descobriu-se um pequeno asteróide no espaço a caminho do impacto na Terra – informou a Agência Espacial Europeia (ESA). A entrada do objecto na atmosfera terrestre, rasgando os céus da Europa como uma bola de fogo, ocorreu na madrugada de segunda-feira. Vejamos a história desta observação muito rara, que originou a partilha de vários vídeos nas redes sociais.

Tal como relata a ESA, tudo começou poucas horas antes, quando o astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky, um caçador de asteróides que perscruta os céus no seu telescópio instalado num observatório a uma centena de quilómetros de Budapeste​, localizou no espaço uma rocha cósmica a viajar em direcção à Terra. Eram então 20h18 (hora de Portugal continental) do último domingo, 12 de Fevereiro.

Depois de ter obtido uma segunda observação do pequeno asteróide, Krisztián Sárneczky relatava, pelas 20h49, o avistamento ao Centro de Pequenos Planetas – organismo da União Astronómica Internacional responsável pela identificação, designação e pelo cálculo das órbitas de pequenos planetas (como asteróides), cometas e satélites naturais em órbitas exteriores irregulares dos grandes planetas.

Foto ESA

Inicialmente, o astrónomo húngaro designou o asteróide que tinha descoberto como Sar2667 e que agora tem o nome oficial 2023 CX1.

“Cerca de 40 minutos mais tarde, observações no Observatório Višnjan, na Croácia, confirmaram o objecto. Nesta altura, vários sistemas de avaliação de impacto [de asteróides ou cometas] à volta do globo calcularam em 100% a probabilidade de impacto, esperada sobre o Canal da Mancha entre as 2h e as 4h UTC [a mesma hora em Lisboa]”, lê-se no site da ESA. “Estimou-se que o asteróide tivesse cerca de um metro de diâmetro e que não representasse nenhuma ameaça para pessoas e bens.”

Nas sete horas seguintes à detecção do objecto, assinala a ESA, astrónomos em todo o mundo puderam seguir-lhe o rasto e indicar o seu “corredor de impacto” por cima do Canal da Mancha, cuja trajectória seria de oeste para leste. Puderam depois também estar a postos para o fotografar e fazer vídeos. “Uau”, ouve-se em muitos vídeos do bólide luminoso.

Pelas 2h59 de segunda-feira, 13 de Fevereiro, o asteróide – ou meteoróide, como se designam os fragmentos de asteróides ou cometas em órbita do Sol com cerca de um metro de diâmetro – entrava assim na atmosfera terrestre e iluminava o céu. Portanto, dentro da hora e na localização previstas.

A bola de fogo foi observada principalmente no Sul do Reino Unido e em França, mas também na Bélgica, Países Baixos e até na Alemanha, reporta ainda a ESA. Já a Organização Internacional de Meteoros (IMO) adianta que houve mais de 60 relatos de avistamentos. “É provável que alguns fragmentos do meteoróide possam ter sobrevivido à viagem na atmosfera e tenham aterrado algures em terra, perto da costa norte de Rouen, na Normandia”, especifica a ESA.

Em menos de um ano, é a segunda vez que Krisztián Sárneczky detectou um meteoróide a vir bater no nosso planeta. Em Março de 2022, o astrónomo húngaro localizou o 2022 EB5, que era então apenas o quinto asteróide detectado a vir em direcção à Terra para colidir com ela. “Na altura, pensava que era algo que acontecia apenas uma vez na vida. Estava errado”, diz agora o astrónomo, citado pelo site Space.com.

“Os últimos três impactos previstos ocorreram todos nos últimos 12 meses, o que ilustra como as capacidades de detecção de asteróides estão a avançar rapidamente”, sublinha ainda a ESA.

Há cerca de um ano, a detecção do 2022 EB5 tinha também sido alvo de referência no site da ESA, onde então se perguntava por que razão só se tinham detectado até a essa altura cinco asteróides antes do impacto com a Terra. A resposta serve também para agora.

“A notícia aqui é positiva. Os grandes asteróides, com quilómetros de diâmetro, são mais fáceis de localizar. Embora possam causar imensos danos, felizmente são relativamente raros”, explicava-se no site da agência espacial, acrescentando que a comunidade internacional tem estado a identificar os asteróides maiores. “Os pequenos asteróides são muito mais comuns e atingem a Terra mais frequentemente, mas o seu impacto é mais pequeno e são mais difíceis de localizar. Todos os cinco asteróides localizados antes do impacto foram descobertos desde 2008, o que ilustra como as tecnologias de observação de asteróides melhoraram nos últimos anos.”

Ainda no mês passado, um asteróide foi detectado apenas uma semana antes de fazer uma passagem rasante à Terra. Mas cedo se percebeu que esse objecto, o asteróide 2023 BU, de três a oito metros de diâmetro, passaria a cerca de 3500 quilómetros da superfície do planeta. Ainda assim, era uma distância de segurança e, caso entrasse na atmosfera terrestre, também ele deveria acabar por se desintegrar numa bola de fogo.