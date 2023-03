Lágrimas, uma burra e um urso. Os momentos altos dos Óscares

O que acontece quando numa noite de Óscares tudo corre conforme o guião? O filme favorito venceu em quase toda a linha, os regressos de actores com carreiras quase extintas foram celebrados com uma estatueta, os discursos foram emotivos e raramente esqueceram as mães, as lágrimas fluíram e até a Netflix acabou a cerimónia com o seu filme mais premiado de sempre.

