João Gonzalez: “Verem o filme nas salas de cinema é um prémio muito mais importante”

O Óscar de Melhor Curta de Animação foi para o favorito The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, de Charlie Mackesy e Matthew Freud, passando ao lado do português Ice Merchants, o filme de João Gonzalez e da cooperativa COLA.

Não foi desta. Ice Merchants, o filme de João Gonzalez produzido por Bruno Caetano, foi o primeiro filme português a ser nomeado para um Óscar. Mas acabou por ser a produção da BBC e da Apple, com J.J. Abrams na produção, a ganhar.