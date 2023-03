A Melhor Curta de Animação é The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, não Ice Merchants

O Óscar de Melhor Curta de Animação foi para o favorito The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, de Charlie Mackesy e Matthew Freud, passando ao lado do português Ice Merchants, o filme de João Gonzalez e da cooperativa COLA.

Não foi desta. Ice Merchants, o filme de João Gonzalez produzido por Bruno Caetano, foi o primeiro filme português a ser nomeado para um Óscar. Mas acabou por ser ma produção da BBC e da Apple, com J.J. Abrams na produção, a ganhar.

João Gonzalez e Bruno Caetano, o produtor do filme, não escondiam numa entrevista ao PÚBLICO depois de terem ganho o prémio Annie na mesma categoria, que se identificavam com um filme escolar independente, o australiano Ostrich, de Lachlan Pendragon, entre os seus concorrentes ao Óscar.

É que Ice Merchants é o projecto final do mestrado em Animação Royal College of Arts de Londres, que Gonzalez continuou a desenvolver durante a pandemia. E foi por este caminho que o primeiro filme português nomeado para os Óscares se tornou uma curta de 14 minutos que se estreou na Semana da Crítica do Festival de Cannes e foi o primeiro filme de animação português a ganhar o Leitz Cine Discovery no mais conceituado festival de cinema do mundo.

Ice Merchants é a história de um pai e filho que vivem isolados no cimo de uma montanha e que todos os dias se lançam de pára-quedas para ir vender o gelo que recolhem à aldeia no sopé da mesma. Sem diálogos, mas com música de João Gonzalez, que também é instrumentista de formação, conquistou ainda assim uma honra que significa mediatismo e também a expectativa de maior divulgação internacional para o cinema de animação português.