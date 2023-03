Naatu naatu é a primeira música num filme indiano a ganhar um Óscar

Na noite da 95.ª edição dos Óscares, a estatueta de Melhor Canção Original foi para Naatu naatu, música que os indianos M. M. Keeravani e Chandrabose escreveram para o filme RRR, do cineasta S. S. Rajamouli. A canção bateu concorrentes de peso e fez história: é a primeira vez em quase um século de existência que os prestigiados prémios distinguem um tema presente num filme indiano.

No discurso de aceitação, M. M. Keeravani, responsável pela composição da música (Chandrabose escreveu a letra), agradeceu à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, antes de fazer referência a um conhecido grupo norte-americano que fez parte da sua adolescência. “Cresci a ouvir os Carpenters [duo formado pelos irmãos Karen e Richard Carpenter] e agora cá estou eu”, afirmou, enquanto segurava o Óscar na sua mão esquerda.

O compositor, produtor, vocalista e letrista de 61 anos procedeu depois a cantar uma versão ligeiramente diferente de Top of the world, uma das canções mais célebres dos Carpenters. Keeravani alterou a letra, cantando: “‘RRR’ has to win/ pride of every Indian/ and must put me on the top of the world.” (“RRR tem de ganhar/ orgulho de todos os indianos/ e deve colocar-me no topo do mundo.”)

Possuidora de um ritmo acelerado, e juntando elementos tradicionalmente presentes na música indiana a uma estética pop e dançável,​ Naatu naatu é cantada em telugo, língua falada sobretudo nos estados indianos de Andhra Pradesh e Telangana. RRR, um épico de acção de três horas, é falado no mesmo idioma.

No filme, a canção é a banda sonora de uma batalha de dança entre os protagonistas da longa-metragem e colonizadores britânicos. A coreografia é de Prem Rakshith, a quem o realizador S. S. Rajamouli e M. M. Keeravani atribuem grande parte do sucesso da música.

A coreografia do tema foi rodada em 2021, à frente da residência oficial de Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia. A cena de RRR em que esta batalha de dança acontece está disponível no YouTube, em pelo menos dois vídeos oficiais. Cada um numa língua diferente — e cada um com milhões de visualizações.​

Óscares a dobrar para a Índia

Naatu naatu já fizera história em Janeiro, quando venceu o Globo de Ouro de Melhor Canção Original — outro prémio que também nunca tinha ido para uma música presente num filme indiano.

O Óscar de Melhor Canção Original já tinha ido, em 2009, para um compositor indiano (A.R. Rahman), mas Jai ho, a música premiada, foi escrita para o filme Slumdog Millionaire, do britânico Danny Boyle, realizador também dos dois filmes Trainspotting (o original, de 1996, e a sequela, de 2017).

Este domingo, Naatu naatu bateu as canções Applause, de Diane Warren (que soma já 14 nomeações ao Óscar de Melhor Canção Original, sendo que ainda nunca foi premiada), Hold my hand, de Lady Gaga, Lift me up, de Rihanna, e This is a life, de Ryan Lott (músico do grupo Son Lux), David Byrne e Mitski. Estas quatro músicas entram, respectivamente, nos filmes Tell It Like a Woman, Top Gun: Maverick, Black Panther: Wakanda para Sempre e Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, que foi o grande vencedor da noite — venceu sete dos 11 Óscares para os quais estava nomeado, incluindo o de Melhor Filme.

RRR está na Netflix, mas, para surgir nas pesquisas, os subscritores portugueses têm de ir às definições da sua conta e mudar a língua da plataforma para inglês. O filme ficcionaliza uma amizade entre dois revolucionários indianos, Alluri Sitarama Raju e Komaram Bheem (que existiram na vida real, porém nunca se conheceram), e conta uma história da sua luta contra o imperialismo britânico.​

Apesar do seu sucesso, o filme não é consensual, com críticos a acusarem-no de promover o nacionalismo hindu. A revista The New Yorker escreve que, em entrevistas recentes, S. S. Rajamouli tem rejeitado a tese de que RRR tem “implicações ideológicas deliberadas”. Ao mesmo tempo, acrescenta a publicação norte-americana, o realizador tem sido “persistentemente evasivo” quando o teor das perguntas remete quer para as suas opiniões políticas, quer para o estado da política na Índia.

Esta madrugada, a Índia celebrou duas vitórias nos Óscares: a de Naatu naatu e também a da produção The Elephant Whisperers, que foi distinguida com o Óscar de Melhor Documentário de Curta-Metragem.

Notícia actualizada às 15h29 de 13 de Março de 2023, para acrescentar uma referência ao facto de RRR não ser consensual — havendo críticos que argumentam que o filme promove o nacionalismo hindu.​