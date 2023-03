Nacionalistas escoceses começam a escolher sucessor de Sturgeon

Três candidatos disputam a liderança do Partido Nacional Escocês e o cargo de primeiro-ministro, numa altura em que o debate da independência se reabriu.

Cerca de cem mil militantes do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla original) estão habilitados a votar a partir desta segunda-feira nas eleições primárias do partido para escolher um sucessor ou sucessora de Nicola Sturgeon.

O lugar deixado vago de forma surpreendente por Sturgeon no mês passado é disputado por três candidatos: Kate Forbes, Humza Yousaf e Ash Regan.

Forbes, de 32 anos, teve uma ascensão meteórica na política escocesa e em 2018 chegou ao cargo de secretária das Finanças do governo local. A sua pertença à Igreja Livre Escocesa, que defende uma interpretação muito estrita da Bíblia, já a obrigou a tomar posições públicas polémicas, como quando afirmou que não teria votado a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo se fosse deputada na altura.

Yousaf, de 37 anos, era secretário da Saúde e apresenta-se como um candidato de continuidade em relação a Sturgeon, prometendo, por exemplo, manter a coligação com os Verdes. Se for eleito líder, Yousaf não excluiu a possibilidade de convocar eleições antecipadas como forma de testar o apoio popular à independência da Escócia.

Regan, de 48 anos, notabilizou-se depois de se ter demitido do Executivo no ano passado, como protesto pela aprovação da legislação polémica sobre a identidade de género. Durante a campanha defendeu que o resultado de futuras eleições escocesas deve funcionar como um “referendo de facto” à independência, uma posição considerada mais radical que a dos restantes candidatos.

Depois de uma derrota no referendo de 2014, o debate sobre a independência escocesa reacendeu-se na sequência do “Brexit”, em que a maioria dos britânicos optou pela saída da União Europeia, mas entre os escoceses a opção maioritária foi a permanência.

Para além da independência, o novo líder do SNP terá de lidar igualmente com a ascensão do Partido Alba, fundado pelo ex-dirigente nacionalista Alex Salmond, que pretende competir pelo eleitorado independentista nas próximas eleições.

Segundo as sondagens, os favoritos são Yousaf, que conta com o apoio das estruturas dirigentes do SNP, e Forbes, que é mais popular junto dos militantes de base.

Para as primárias estão excluídos os militantes inscritos recentemente. A votação começa esta segunda-feira e estende-se até dia 27, quando será conhecido o novo líder do partido e primeiro-ministro escocês.