Parlamento escocês não tem poder para convocar referendo à independência

Supremo Tribunal do Reino Unido diz que a Escócia não pode convocar referendo sem a autorização do Parlamento nacional.

O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu esta quarta-feira que o parlamento escocês não tem poderes para convocar um novo referendo à independência da Escócia, pois trata-se de um assunto da competência do Parlamento nacional, em Londres.

Opresidente do Supremo Tribunal, o lorde Robert Reed, explicou, numa breve declaração, que a realização de um referendo à independência “está fora da competência legislativa do Parlamento escocês” porque afecta directamente dois assuntos cuja discussão está “reservada” a Westminster: a união entre os reinos da Escócia e de Inglaterra e a soberania do Parlamento do Reino Unido sobre a Escócia.

O governo escocês, liderado pela líder dos independentistas do Partido Nacional Escocês (SNP), Nicola Sturgeon, tinha prometido realizar um referendo em Outubro do próximo ano, tendo apresentado uma proposta de lei para o efeito e rejeitado o disposto na secção 30 do Scotland Act (1998), a legislação que estabeleceu o parlamento de Edimburgo e que define quais as matérias reservadas ao Parlamento nacional.

“A realização de um referendo legal teria importantes consequências políticas para a União e para o Parlamento do Reino Unido. Numa constituição e numa cultura política fundadas na democracia, o seu desfecho consubstanciaria uma expressão democrática da posição do eleitorado escocês”, explicou Reed.

“Iria fortalecer ou enfraquecer a legitimidade da União e da soberania do Parlamento do Reino Unido sobre a Escócia, dependendo da visão que prevalecesse, e iria ou reforçar ou prejudicar os argumentos do movimento independentista. Assim, é evidente que a proposta de lei tem mais do que uma conexão vaga ou consequencial com as matérias reservadas à União da Escócia e de Inglaterra e à soberania do Parlamento do Reino Unido”, prosseguiu.

“Em conformidade [com a lei], face à ausência de qualquer modificação da definição das matérias reservadas, o parlamento escocês não tem poder para legislar sobre um referendo à independência escocesa”, concluiu o magistrado.