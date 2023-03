Óscares 2023: sem meias medidas, estrelas já pisam a passadeira “vermelha”

Luzes, câmara, acção. Está tudo a postos para a grande noite do cinema e a festa já se faz na passadeira vermelha à porta do do Dolby Theatre, em Los Angeles. Pela primeira vez em décadas, o vermelho do clássico tapete foi trocado pelo champanhe, mas não se espera menos do que o glamour de Hollywood nos coordenados das celebridades. Em destaque e entre as chegadas mais aguardadas, estão os nomeados para as principais categorias.

A festa é também da moda, já que os Óscares representaram um momento de promoção para o trabalho das casas de moda, que a troco de visibilidade na imprensa e nas redes sociais, vestem os nomeados da cerimónia.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades na passadeira vermelha do Dolby Theatre.