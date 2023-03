Maria do Rosário Gama: “Caso do lar da Lourinhã é apenas a ponta do icebergue”

O encerramento do Lar Delicado Raminho, no Vimeiro, no concelho da Lourinhã, depois de uma inspecção que encontrou várias situações de maus tratos, pôs o país a olhar, de novo, para o problema dos lares e para as situações de vulnerabilidade a que muitos idosos estão sujeitos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt