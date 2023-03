Segurança Social encerra Lar da Lourinhã depois de confirmar “situações denunciadas”

No ano passado, 117 lares de idosos foram encerrados, 22 dos quais “de forma imediata”, anunciou a ministra Ana Mendes Godinho no Parlamento na terça-feira.

O Instituto da Segurança Social decretou o encerramento do Lar Delicado Raminho, depois de concluído o trabalho de fiscalização iniciado na segunda-feira. O ISS diz em comunicado que neste contexto "iniciou o processo de transferência dos utentes em colaboração com os seus familiares". A ordem de fecho desta residência para idosos no Vimeiro, concelho da Lourinhã, resulta da confirmação das "várias das situações denunciadas".

No fim-de-semana, uma reportagem da SIC denunciava situações de maus tratos e negligência, indicando, entre outras coisas, e segundo uma ex-funcionária, que as refeições eram apenas feitas com restos e faltava água quente para banhos.

Foi na segunda-feira que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou uma inspecção urgente a este lar na Lourinhã, neste caso que também levou o Ministério Público a abrir um inquérito, como confirmou na terça-feira a Procuradoria-Geral da República.

Num balanço apresentado na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Ana Mendes Godinho informou que no ano passado, 117 lares de idosos foram encerrados, 22 dos quais "de forma imediata". A ministra disse ainda que em 2022 foram fiscalizados 674 lares de idosos, sendo este “o ano com maior número de acções de fiscalização de sempre".

Quase 100 todos os anos

De acordo com informações antes prestadas ao PÚBLICO, 98 lares tinham sido encerrados em 2021 e 105 em 2020.

Já em 2020, Segurança Social identificara 788 lares ilegais. A Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso (ALI), presidida por João Ferreira de Almeida, tem vindo a dizer todos os anos que estes dados reflectem apenas uma parte da realidade. “Quando a Segurança Social diz que encerrou 100 lares, não encerrou de facto, porque a maioria são ordens não cumpridas. Cerca de 90% desses são ordens de encerramento não cumpridas”, afirmava ao PÚBLICO em 2021.

Antes de cumprir o encerramento efectivo de uma residência para idosos, o Instituto da Segurança Social é chamado a garantir o acolhimento em equipamentos alternativos para os utentes cujas famílias não têm condições para assumir essa responsabilidade.

Há diferentes graus de actuação consoante a gravidade da situação. O lar pode ser encerrado com carácter de urgência, ou receber uma notificação para encerrar no prazo de 30 dias. Pode acontecer após denúncias ou quando há situações comprovadas de negligência pelas equipas dos centros distritais da Segurança Social durante as visitas periódicas. Neste caso, o encerramento resultou de uma inspecção realizada após a denúncia.