Mulheres e envelhecimento é tema de reflexão em Lisboa durante três dias

O Women Aging Summit - Cimeira Envelhecimento das Mulheres arranca, nesta sexta-feira, às 15h, na Central Tejo, em Lisboa, num convite ao “universo feminino a enfrentar o processo de envelhecimento com mais conhecimento e menos preconceito”.

O evento, que se prolonga até domingo, está praticamente esgotado, restando ingressos para participar nos workshops de domingo (27€), mas permanece a possibilidade de ser acompanhado online — bilhetes à venda por 25€, para seguir as palestras do Grande Auditório.

Seja a participação presencial ou à distância, ao longo de três dias, há temas que irão atrair as atenções, entre idadismo, saúde mental e física, menopausa e sexualidade, inclusão, beleza, literacia financeira. Nos workshops, a proposta é para desenvolver habilidades e conhecimentos em diversos campos, como da nutrição ou das emoções, mas também no que diz respeito à sensualidade.

O pontapé de saída é dado com o testemunho da empreendedora Conceição Zagalo, seguindo-se O Segredo do Meu Envelhecimento por Laura Sagnier. Rita Saldanha modera este painel subordinado ao envelhecimento, que contará ainda com Maria João Quintela (Associação Portuguesa de Psicogerontologia)​, Isabel Neves (presidente da UNA, advogada e empreendedora), Isabel Minguéns ​(provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais) e Conceição Zagalo.

Saúde Espiritual e Capacidade de Trabalho são as duas outras temáticas abordadas em palco no primeiro dia, que encerra, na Sala das Caldeiras, após se ouvir o testemunho do Prazer Sexual com Marta Crawford e um concerto intimista da cantora Francisca Costa Gomes (22h).

No sábado, pelas 10h, Liliana Campos modera o painel sobre Saúde Física, com a participação de Ágata Roquette, Pedro Tânger, Ana Rita Vítor, especialista em smart aging e cardiologia, a médica ginecologista obstetra Luísa Pargana e ainda Ana Rita Gomes, membro da Comissão Executiva Multicare.

O segundo momento do dia é dedicado à beleza, com Carmo Sousa Lara, que se junta a Patrícia Goulart, Inês Mendes da Silva e ao cirurgião plástico Tiago Batista Fernandes para conversar sobre Beleza Interior e Exterior. O tema Menopausa e a Sexualidade é apresentado pela jornalista brasileira, especialista em envelhecimento feminino e menopausa, Patrícia Parenza, a jornalista Pati Pontalti, a médica ginecologista Ana Lúcia Nogueira e o psicólogo clínico e sexólogo Fernando Mesquita.

Já a actriz Carla Andrino, a artista Ana Bacalhau e a directora de marketing na Unilever, Marta Quelhas, vão defender que A Beleza não tem limite de idade. O dia termina com uma conversa sobre Literacia Financeira, com Fernando Ulrich, Helena Sacadura Cabral e Bárbara Barroso.

O dia de encerramento, no domingo, é dedicado à Inclusão no Envelhecimento, com um painel de oradores como Evódia Graça, Maria Gil e Neusa Sousa, moderado pela jornalista Catarina Marques Rodrigues. O painel seguinte aborda a Saúde Mental e tem a moderação de Sofia Alçada. Os oradores são Sandro Resende, Filipa Pico, Catarina Alvarez e Rita Machado.

As relações também serão tema de conversa, moderada pela directora técnica da Santa Casa da Misericórdia de Almada, Sofia Valério, com a psicóloga Rosário Carmona e Costa, a terapeuta familiar Margarida Salema Garção, as radialistas Carla Rocha e Rita Rugeroni e a empresária Bibá Pitta.

O tema do idadismo encerra a cimeira, através do testemunho de Luísa Pinheiro, co-fundadora da Associação Cabelos Brancos e activista contra o idadismo. O Combate ao Idadismo será o tema da conversa entre a fundadora da Associação Coração Amarelo, Rosa Araújo, a empreendedora Francisca Sequeira, a mentora Ana Mendonça e Adri Coelho Silva (Viva a Coroa).