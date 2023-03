Helen Mirren usa cabelos longos para desafiar estereótipo: “É radical”

Aos 77 anos, Helen Mirren exibe-se de cabelos longos. “Durante [o confinamento devido à pandemia de] covid, deixei crescer o meu cabelo; na realidade, não tinha o cabelo comprido desde os meus 20 anos. E cresceu, cresceu e cresceu, e eu, basicamente, não estive para ter o trabalho de o cortar.”

O novo visual, porém, não passou despercebido. É que, explica a veterana actriz, “não se espera que, depois de uma certa idade, [uma mulher] tenha cabelo comprido”. Mirren, porém, decidiu não valorizar o estereótipo: “Pensei: ‘Sabes que mais, é muito fixe, acho que vou ficar com ele por um bocadinho’”. O tempo, entretanto, passou e a actriz acabou por continuar a gostar de se ver ao espelho. Até porque, assevera, “é muito radical”.

Durante uma conversa no Lorraine, programa matinal da televisão britânica ITV, Helen Mirren desbravou ainda assuntos relacionados com o envelhecimento, afirmando ser preciso hastear a bandeira para as mulheres com mais de 60 anos e revolucionar os padrões de beleza vigentes.

Premiada um pouco por todo o globo, Mirren conquistou um Óscar de melhor actriz quando vestiu a pele de Isabel II no filme A Rainha, de Stephen Frears, acumulando ainda outras três nomeações na categoria de melhor actriz secundária (A Última Estação, Gosford Park e A Loucura do Rei Jorge). Em 2003, recebeu o título de dama por serviços prestados ao teatro.