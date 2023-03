Advogados do Benfica querem defesa conjunta dos arguidos no processo Saco Azul

Os advogados do Benfica equacionam uma defesa conjunta para os arguidos do processo Saco Azul, considerando não existir um conflito de interesses na defesa simultânea de indivíduos e entidades colectivas. Este posicionamento foi indicado ao Conselho de Administração da SAD “encarnada”, numa carta a que o PÚBLICO teve acesso.

A somar à ausência de conflitos de interesse, a equipa jurídica do clube da Luz – composta pelos advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício – reconhece vantagens estratégicas desta alternativa, ao considerar que a representação conjunta de todos os arguidos​ será favorável à demonstração “da falta de fundamentação da acusação proferida”.

O processo Saco Azul engloba arguidos individuais e colectivos. A acusação abrange o co-administrador da SAD benfiquista Domingos Soares de Oliveira, o ex-presidente Luís Filipe Vieira e o ex-director financeiro Miguel Moreira. Relativamente aos arguidos colectivos, vemos primeiramente a SAD do Benfica e a Benfica Estádio, S.A.

Os responsáveis “encarnados” são suspeitos de crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos. De acordo com a acusação, o dinheiro seria retirado do Benfica através de contratos fictícios na área da informática, com a maioria a regressar ao clube em dinheiro vivo. A investigação não conseguiu apurar a alegada utilização destas verbas, com o Ministério Público a relacionar o dinheiro com um segundo processo, no qual são investigados indícios de corrupção desportiva.

Para os advogados, existir o regresso dos valores ao universo da Luz esvazia a suspeita que alimentou a investigação sobre um eventual desvio de dinheiro para benefício pessoal dos responsáveis benfiquistas. A “lógica investigatória” do Ministério Público é, portanto, a de que “aqueles valores poderão ter tido como alegado destino qualquer pretensa actividade com reflexos desportivos para o Benfica”. Outra das razões para, no entendimento da equipa jurídica das "águias", a defesa conjunta dos arguidos não representar conflito de interesse e fazer sentido no âmbito deste processo.

Salientando a ideia de que a defesa comum é alicerçada nos factos conhecidos actualmente, os advogados benfiquistas concedem que a situação processual se pode alterar no futuro.

Se surgirem motivos para o Benfica agir judicialmente contra algum dos arguidos, ou se forem provadas as intenções imputadas pelo Ministério Público, a equipa jurídica das “águias” pode ser forçada a alterar a estratégia. Contudo, os advogados dizem que não se devem tomar “decisões com base em cenários meramente especulativos”.

Por último, os causídicos deixam um aviso à administração da Luz: qualquer decisão que possa ter relação com este processo, deverá ser sempre bem ponderada. Ou seja, qualquer acção que possa indiciar um juízo de culpabilidade relativamente a pessoas singulares poderá prejudicar as pessoas colectivas abrangidas pelo processo, visto que a acusação diz que os indivíduos actuaram “em representação e no interesse destas”.

Relembre-se que, na passada terça-feira, foi noticiada a saída de Domingos Soares de Oliveira, co-administrador da SAD e um dos arguidos no processo, no final da época desportiva. O responsável chegou ao Benfica em 2004-05, desempenhando funções de administração em várias áreas do clube ao longo das últimas duas décadas.

Foto Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira são arguidos no processo LUSA

A importância da coesão e união é uma das ideias que transparece nesta comunicação feita pelos advogados do Benfica, a braços com vários processos que envolvem o clube da Luz.