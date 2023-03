Domingos Soares de Oliveira deixa o Benfica no final da época

A saída do gestor deverá acontecer, contudo, apenas no final da actual temporada.

Domingos Soares de Oliveira, actual co-CEO da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica, vai deixar de exercer funções na mesma no final da temporada, avançou nesta quarta-feira a CNN Portugal.

Soares de Oliveira viu a sua posição no clube da Luz tornar-se quase insustentável após ter sido tornada pública a acusação por parte do Ministério Público (MP) no processo "Saco Azul".

A decisão de dispensar Domingos Soares de Oliveira foi tomada esta quarta-feira na reunião dos órgãos sociais dos "encarnados", onde vários elementos dos órgãos sociais do Benfica terão colocado o presidente Rui Costa perante a necessidade de ser feita uma clarificação em relação às suspeitas que recaem sobre o gestor.

Soares de Oliveira - juntamente com Luís Filipe Vieira (ex-presidente do Benfica), Miguel Moreira (o antigo director financeiro e que já deixaram a Luz), a Benfica SAD e a Benfica Estádio -, foi acusado de fraude fiscal e falsificação de documentos no âmbito do processo "Saco Azul".