Habitação: “É fundamental saber se as propostas são concretizáveis”, defende Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa refere-se ao pacote do Governo de do PS sobre habitação como melões: dois melões que primeiro é preciso abrir (o do Governo já foi aberto, o do PSD não) para saber se são saborosos. Para já, entende que há pontos de convergência e de diálogo. E reconhece: "Há aqui coisas que se percebe à partida que são óptimas ideias, mas que provavelmente vão demorar tanto tempo que depois não têm o sucesso desejável."

