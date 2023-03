Sharon Stone revela que Instinto Fatal lhe custou a guarda do filho

A actriz que protagonizou o thriller erótico de culto dos anos 1990 contou, numa conversa no programa Table For Two With Bruce Bozzi, que a sua participação no filme de Paul Verhoeven foi prejudicial para a sua vida privada.

Uma das mais duras consequências, relatou, foi o facto de, por causa do filme, ter perdido a guarda do seu filho de 10 anos. “Perdi a custódia do meu filho”, revelou Sharon. “O juiz perguntou ao meu filho, ao meu pequeno, minúsculo menino, 'Sabes que a tua mãe faz filmes de sexo?' Este tipo de abuso pelo sistema — este tipo de abuso, em o tipo de mãe que era foi julgado porque fiz aquele filme.”

“Agora as pessoas andam por aí sem roupa vestida na televisão normal”, diz, mas, há 20 anos, o mundo era diferente. “Viu-se talvez 1/16 avos de segundo de nudez de mim, e eu perdi a custódia do meu filho...”

O episódio teve repercussões na saúde da actriz, que acabou internada na Clínica Mayo com problemas cardíacos.

Sharon Stone adoptou Roan, em 2000, dois anos depois de se casar com o jornalista de investigação Phil Bronstein. Em 2004, foi-lhe negada a guarda do menor e Stone diz que o problema no tribunal era precisamente o filme de 1992. “Partiu-me o coração.”

Já em 2021, a actriz tinha abordado a questão nas suas memórias, escrevendo que “castigada por mudar as regras de como vemos as mulheres” e que, durante anos, “passava as tardes a dormir” e “não conseguia funcionar”.

Stone tem três filhos adoptivos: além de Roan, de 22 anos, é mãe de Laird Vonne, de 17, e de Quinn Kelly, com 16.