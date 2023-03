Chocolate aos quadradinhos e outras cenas para saborear em família

FESTIVAL

Festival Internacional de Chocolate de Óbidos

10 a 26 de Março

De traço alinhado com a Banda Desenhada, a 19.ª edição do certame para gulosos põe à prova 25 toneladas de chocolate, 70 horas de show cooking e 57 chefs de pastelaria e bombonaria.

Com as tiras ao serviço da história do chocolate e o ingrediente a dar forma às personagens emblemáticas dos livros de quadradinhos (Astérix, Obélix, Tintin, Mônica, Tom & Jerry, Pateta, Lucky Luke e Homem-Aranha são alguns dos ilustres convidados), o burgo recebe também concursos, oficinas, ateliês, uma exposição de BD e um Salão do Chocolate, onde marcas e expositores partilham o espaço com trabalhos de escultura ao vivo.

As portas estão abertas de sexta a domingo, das 11h às 20h. A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos 4 aos 11 anos).

TEATRO

Em Bicos de Pés

11 e 12 de Março

O Projecto Ruínas estreia a sua mais recente criação, apontada a todas as idades. Encenada por Catarina Caetano, centra-se na aventura de Helena e Sebastião pelo “fascinante e assustador processo que é crescer”, explicam na sinopse.

A viagem está marcada para o Teatro Lama Black Box, em Faro, em dose dupla: sábado, às 19h, e domingo, às 16h. Os bilhetes custam 6€ (4€ para crianças até aos 12 anos).

Romeu e Julieta: Uma Excelente e Lamentável Sobremesa

11 e 12 de Março

A tragédia romântica de Romeu e Julieta é transferida para a cozinha. Ali é criado um cheesecake com o nome do casal — uma confecção divertida tanto nos ingredientes como no modo de preparação.

A peça faz parte do Ciclo Shakespeare que o Teatro Praga leva ao Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) e que, até 19 de Março, alinha também a exposição Colecção de Palavras do colectivo VivóEusébio, a conferência performativa William ShakeskKkKKkk e a peça MacBad.

Romeu e Julieta entra em cena sábado (às 16h30) e domingo (às 11h30 e 16h30), com bilhetes entre 3€ e 7€.

Foto Romeu e Julieta: Uma Excelente e Lamentável Sobremesa servida pelo Teatro Praga DR

Ritmo da Semente

11 e 12 de Março

Beatriz Teodósio e Patrícia Fonseca dão corda à história de uma semente que decidiu crescer ao seu ritmo, sem correrias e com tempo para apreciar a chuva, o vento e o sol. Um espectáculo que aponta o foco à sustentabilidade, à ecologia e às pressões de “viver numa sociedade sem tempo”.

No Centro de Interpretação de Monsanto (Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa), sábado e domingo, às 11h30, com entrada livre.

Antiprincesas #Carolina Beatriz Ângelo

12 de Março

A médica e feminista portuguesa Carolina Beatriz Ângelo, que foi também a primeira mulher a votar no país, serve de inspiração à peça criada por Cláudia Gaiolas no âmbito de uma colecção dedicada a mulheres que marcaram a História.

É apresentada no Parque do Bonfim, em Setúbal, domingo, às 16h30, com entrada livre.

MÚSICA

As Árvores Não Têm Pernas para Andar

12 de Março

Com a ajuda de um toy piano, a pianista Joana Gama conta histórias sobre o maravilhoso mundo das árvores, esses seres que, ao contrário de nós, “permanecem sempre no mesmo sítio”.

Numa paleta de tons variada, à medida das diferentes espécies, as notas passeiam-se por “árvores que são autênticas casas, outras que movem multidões para serem admiradas ou outras que produzem material que chega até à Lua”.

O encontro está marcado para domingo, às 17h, no Centro de Artes de Águeda. A entrada é livre, mas sujeita a levantamento prévio de bilhete.

Foto As Árvores Não Têm Pernas para Andar DR

A Bela e o Monstro

12 de Março

Bela é uma jovem bonita e meiga que fica prisioneira de um monstro para salvar o seu pai. À medida que o tempo passa, Bela descobre que a fera tem um coração bondoso que em nada corresponde à aparência.

Originalmente escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot e depois adaptado por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, o clássico infantil é levado ao palco do Europarque, em Santa Maria da Feira, em modo musical e com assinatura de Fernando Gomes. Domingo, às 15h30, com bilhetes de 11€ a 13€.

A Flauta Mágica do Mozart

12 de Março

Neste concerto-oficina, Sofia Nereida e António Miguel Teixeira dão vida aos irmãos Maria Anna e Wolfgang Mozart.

Destinada a crianças dos três meses aos seis anos, a viagem pela vida e obra do prodigioso compositor austríaco tem lugar na Casa da Música do Porto, domingo, com sessões às 10h e às 11h30. Os bilhetes custam 12€ (criança + adulto).

BANDA DESENHADA

LouriBD - I Festival de Banda Desenhada da Lourinhã

11 a 19 de Março

Com o carimbo do município, da editora Escorpião Azul e da Antena 1, a primeira edição do festival alinha apresentações de livros, curtas-metragens de animação, conversas com autores, sessões de autógrafos, workshops, música ilustrada, um Mercado do Livro e a exposição de BD 10 Anos de Histórias aos Quadradinhos (patente até 1 de Abril na Galeria Municipal).

A entrada é livre. O programa detalhado está disponível aqui.

CINEMA

Monstrinha

15 a 26 de Março

Mais um ano, mais uma voltinha no carrossel do Monstra - Festival de Animação de Lisboa. A 22.ª edição leva à tela mais de 400 filmes e a celebração do centenário do cinema animado português (com contas feitas a partir d’O Pesadelo do António Maria de Joaquim Guerreiro).

Ao cartaz que presta tributo ao Japão, juntam-se exposições, masterclasses, conversas e a habitual Monstrinha, que dedica sessões aos mais novos e às famílias. Estas têm lugar ao fim-de-semana (também nos dias úteis, para escolas), em palcos como o Cinema São Jorge, o Museu Nacional de Etnologia, o Cinema City Alvalade, o Museu do Oriente, a Cinemateca ou o Centro Cultural de Carnide.

O cartaz completo pode ser consultado em www.monstrafestival.com.