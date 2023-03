Co-produção Interdito a Cães e Italianos distinguida nos prémios Cartoon Movie 2023

A Ocidental Filmes é uma das co-produtoras do filme do italiano Alain Ughetto distinguido em Bordéus, onde José Miguel Ribeiro se encontrava nomeado na categoria de Realizador do Ano, com Nayola.

Há uma mão portuguesa no filme Interdito a Cães e Italianos, distinguido como Produção do Ano esta quinta-feira em Bordéus, no último dia do Cartoon Movie, o encontro anual dedicado às longas-metragens de animação europeias.

O filme, realizado na técnica de stop-motion com animação de volumes pelo italiano Alain Ughetto, conta uma história de emigração italiana nos anos 30 do século XX, que segue o périplo do seu avô Luigi Ughetto, que deixa o país para descobrir "‘La Merica’, a terra fabulosa onde os dólares crescem nas árvores”, diz a sinopse da produção.

Interdito a Cães e Italianos é uma co-produção europeia que conta com nove empresas provenientes de Itália, França, Suíça, Bélgica e… Portugal, através da Ocidental Filmes, uma empresa fundada em 2015 na Beira Baixa. O filme de Alain Ughetto vai ser exibido no programa do 22.º Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que começa na próxima semana.

De acordo com a Ocidental Filmes, citada pela Agência Lusa, a participação portuguesa passou pela integração de profissionais nas equipas de animação e composição e pelo trabalho de montagem e misturas de som, realizados nos estúdios em Gavião de Ródão, Castelo Branco. O filme contou também com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual em 2020.

Interdito a Cães e Italianos tinha já arrecadado, no ano passado, os prémios do Júri do Festival de Annecy e da Academia de Cinema Europeia.

No fórum da cidade francesa – que contou com a participação de mais de 800 membros da indústria da animação europeia e mundial –, o Cartoon Movie distinguiu, na categoria de Realizador do Ano, a autora e animadora neerlandesa Mascha Halberstad pelo filme Oink, história de um porco que uma menina de 9 anos recebeu como prenda do seu avô. Nesta categoria, o português José Miguel Ribeiro era um dos quatro nomeados, com a sua primeira longa-metragem, Nayola, que conta o impacto da Guerra Civil em Angola em três gerações de mulheres, e que vai chegar ao circuito comercial português no dia 13 de Abril.

A terceira distinção dos Prémios Cartoon Movie deste ano foi para a distribuidora parisiense KMBO, fundada em 2007, cujo catálogo combina filmes de animação de autor com produção comercial. The Amazing Maurice, co-produção germano-britânica de Toby Genkel e Florian Westermann; Moonbound, do germano-iraniano Ali Samadi Ahad; e Just Super, do norueguês Rasmus A. Sivertsen, são alguns do títulos na carteira desta produtora francesa.