Há centros de saúde com adesão à greve na ordem os 90%, diz Federação Nacional dos Médicos

No primeiro dia da greve de dois dias convocada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) considera que a adesão é "maciça", uma vez que ronda os 85% a 90% em algumas unidades de cuidados de saúde primária, avançou a presidente deste sindicato Joana Bordalo e Sá

Há mesmo casos, no Alto Minho e Trás-os-Montes, em que a adesão à greve "chegou aos 100%", uma vez que os médicos estavam a caminho da concentração que se realiza na tarde desta quarta-feira junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

"A adesão foi, de facto, maciça. Em termos dos cuidados de saúde primários, a adesão ronda os 85/90% e temos zonas do país onde foi de 100%, como no Alto Minho, Trás-os-Montes, zonas aqui de Lisboa, os Açores. Houve unidades onde os próprios colegas fecharam as unidades porque vinham a caminho de Lisboa", disse.

De acordo com a responsável, mesmo nos hospitais houve uma "adesão importante nos blocos operatórios" a funcionar apenas com os serviços mínimos.

Várias dezenas de médicos estão concentrados à frente do edifício do Ministério Da Saúde, no centro de Lisboa, a desafiar o ministro Manuel Pizarro a ir ouvir as suas reivindicações.

"Sabemos que o senhor doutor Manuel Pizarro está aqui neste edifício e convidamo-lo a descer e a estar aqui connosco, porque é nosso colega e sabe muito bem qual é o problema dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e porque é que todos os dias médicos saem do SNS", alertou Joana Bordalo e Sá.

A Fnam diz ter sido "empurrada" para esta greve por "falta de respostas" à revisão das grelhas salariais e à melhoria as condições de trabalho. Entre as reivindicações consta a renegociação da carreira médica e da respectiva grelha salarial, que inclua um horário base de 35 horas, a dedicação exclusiva opcional e majorada e a consideração do internato médico como primeiro grau da carreira.

A estrutura sindical pretende também a revisão das normas de organização e disciplina do trabalho médico, a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e dos cinco dias suplementares, quando forem gozados fora da época alta, assim como a redução do tempo normal de trabalho no serviço de urgência das 18 para as 12 horas.