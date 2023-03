Cinema em Portugal: mulheres ganham menos e ocupam menos lugares de poder

Relatório preliminar do estudo A Condição da Mulher nos Sectores do Cinema e do Audiovisual em Portugal foi divulgado pela associação MUTIM - Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento.

As mulheres que trabalham no sector do cinema e do audiovisual em Portugal ganham menos do que os colegas homens, ocupam menos cargos de chefia, enfrentam mais entraves à progressão na carreira e são alvo de discriminação de género, de assédio e de racismo.

Estas são as principais conclusões do relatório preliminar do estudo A Condição da Mulher nos Sectores do Cinema e do Audiovisual em Portugal, revelados esta terça-feira, na véspera do Dia Internacional das Mulheres, pela MUTIM - Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento.

A associação criada em Abril do ano passado para debater e fomentar a igualdade de género no sector associou-se ao Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa com o objectivo de levar a cabo aquele que dizem ser o primeiro estudo que estrutura e sistematiza “dados que incidem, nomeadamente, sobre o vínculo contratual, a remuneração, a condição perante a maternidade/paternidade, o grau de satisfação no desempenho da actividade, os níveis de stress/ansiedade, as percepções/vivências no local de trabalho e as representações identitárias nos conteúdos nacionais de cinema e audiovisual”.

O estudo estará concluído no terceiro trimestre deste ano, mas este relatório preliminar - que representa o primeiro capítulo de um inquérito divulgado junto de trabalhadores/as, estruturas representativas do sector e várias empresas - “vem confirmar uma série de ideias sobre as disparidades de género nesta área”, diz ao PÚBLICO Mariana Liz, investigadora e porta-voz da MUTIM. A partir das respostas de 515 profissionais (363 mulheres, 143 homens e nove pessoas que se identificaram como não binárias ou preferiram não responder), a maioria a viver na Grande Lisboa e com uma média de idades nos 38 anos, verifica-se que “há menos mulheres em cargos de chefia e nos escalões remuneratórios mais altos”.

Entre os respondentes que ganham até 14.999 euros anuais brutos, há 59% de mulheres contra 40% de homens, enquanto nos rendimentos acima dos 25 mil euros brutos contabilizam-se 31% de homens e apenas 15% de mulheres. A maioria dos profissionais, independentemente do género, trabalha a recibos verdes ou a contratos a termo, “mais uma prova da enorme precariedade que existe no sector”, nota Mariana Liz.

“Há um sentimento generalizado de progressão na carreira, mas mais nos homens: 70% contra 50% de mulheres”, assinala a investigadora. “Em parte, isto pode ser explicado pelo facto de haver mais homens que começam a trabalhar antes de concluir a formação, apontando para outra questão que também suspeitávamos que fosse verdade: que as mulheres precisam de mais acreditações para entrarem no mercado de trabalho.” Paralelamente, há mais mulheres a interromper ou a abdicar da carreira por causa dos filhos: 60% contra 39% de homens. “60% dos respondentes não tem filhos, o que acreditamos ser indicativo das condições laborais no sector”, acrescenta Mariana Liz.

No que toca a cargos de chefia, 66% dos inquiridos disse concordar que estes são ocupados maioritariamente por homens e que os mesmos, segundo 61%, têm mais facilidade no acesso a este tipo de funções. No que toca a questões na primeira pessoa, 41% das mulheres respondentes afirma já ter sido alvo de discriminação de género, 37% passou por situações de assédio (sexual e/ou moral) no local de trabalho e/ou no desempenho de funções, 7% foi vítima de xenofobia e 1,4% de racismo.

“Há um último resultado preliminar interessante: a maioria dos e das profissionais do sector reconhecem que as narrativas produzidas e realizadas na actualidade não são plurais, ou seja, carecem de diversidade de género e de representação étnico-racial”, sublinha Mariana Liz. “E mais: dizem que recorrem com frequência a estereótipos quando há tentativas de representação.”

Segundo a porta-voz da MUTIM, lançar este estudo estava nos planos fundacionais da associação. “Há muitas percepções sobre estes temas, mas poucos dados concretos. Tê-los é fundamental para, por um lado, fazer um mapeamento do sector e, por outro, pensar no desenho de políticas públicas para promover a igualdade de género.”

As etapas seguintes da investigação passam por aprofundar os dados recolhidos neste inquérito, ampliá-lo e auscultar situações concretas de discriminação, através de grupos de foco e entrevistas individuais. “Este estudo vem complementar uma investigação académica que tem sido feita no cinema e no audiovisual em Portugal”, considera Mariana Liz.

“Poderá ajudar a que a palavra feminismo deixe de ser um tabu no sector. Da minha experiência como investigadora, muitas realizadoras de cinema português começam sempre por dizer 'bom, eu não sou feminista’, como se fosse uma palavra feia. Acredito que esta investigação pode ser um princípio de mudança.” Uma mudança que deve irradiar, multiplicar-se. "O cinema e o audiovisual chegam a muita gente, portanto a desconstrução de estereótipos e a criação de novas identidades nesta área é essencial."