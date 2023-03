Plástico que entra nos oceanos pode quase triplicar até 2040 se não for controlado

Os plásticos que entram nos oceanos do mundo aumentaram numa quantidade "sem precedentes" desde 2005 e poderão quase triplicar até 2040 se não forem tomadas mais medidas, de acordo com a investigação publicada esta quarta-feira.

Estima-se que 171 biliões (milhões de milhões) de partículas de plástico estejam a flutuar nos oceanos até 2019, de acordo com uma investigação revista por pares liderada pelo 5 Gyres Institute, uma organização norte-americana que faz campanhas para reduzir a poluição por plástico.

Segundo a Reuters, o trabalho de análise deste grupo de cientistas (que já tinha divulgado uma estimativa deste problema em 2014 e que agora actualiza os números) conclui que a poluição marinha por plástico poderá aumentar 2,6 vezes até 2040 se não forem introduzidas políticas globais juridicamente vinculativas, previu o Instituto.

O estudo analisou os dados de poluição de plástico à superfície de 11.777 estações oceânicas em seis grandes regiões marinhas, abrangendo o período de 1979 a 2019.

"Encontrámos uma tendência alarmante de crescimento exponencial global de microplásticos no oceano desde o milénio", disse Marcus Eriksen, co-fundador do Grupo dos 5 Gyres, numa declaração.

Um tratado fará diferença?

"Precisamos de um forte tratado global da ONU sobre a poluição por plásticos, juridicamente vinculativo, que ponha fim ao problema na fonte", acrescentou ele.

Os microplásticos são particularmente perigosos para os oceanos, não só contaminando a água mas também danificando os órgãos internos dos animais marinhos, que confundem o plástico com a comida. Especialistas disseram que o estudo mostrou que o nível de poluição marinha pelos plásticos nos oceanos tem sido subestimado.

"Os números nesta nova investigação são extraordinários e quase incompreensíveis", disse Paul Harvey, um cientista e especialista em plásticos da Environmental Science Solutions, uma consultora australiana focada na redução da poluição.

As Nações Unidas iniciaram as negociações sobre um acordo para combater a poluição por plásticos no Uruguai em Novembro, com o objectivo de elaborar um tratado juridicamente vinculativo até ao final do próximo ano. O grupo ambiental Greenpeace afirmou que sem um tratado global forte, a produção de plástico poderia duplicar dentro dos próximos 10 a 15 anos, e triplicar até 2050.

Um tratado internacional separado foi acordado no domingo para ajudar a proteger a biodiversidade no alto-mar do mundo.