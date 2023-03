Tribunal reverte cortes salariais a trabalhadores da Carris que foram a um plenário

No final da manhã e início de tarde de 27 de Janeiro de 2022, um grupo de 133 trabalhadores da Carris participou num plenário convocado pelo Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM), para informá-los dos andamento do processo negocial com a empresa sobre a actualização das tabelas salariais. Por causa disso, a companhia de transportes decidiu descontar na folha salarial de 40 funcionários a fracção de tempo correspondente à participação no plenário, por se tratar de tripulantes, logo essenciais ao funcionamento dos serviços. O Tribunal da Relação de Lisboa veio agora dar razão aos trabalhadores e ordenar que se lhes paguem os valores indevidamente descontados.

“É uma boa notícia. O tribunal cumpriu o que está na lei. O plenário preencheu todos os requisitos legais. A Carris não pode viver num mundo paralelo, tem de respeitar a legislação”, diz ao PÚBLICO o presidente do SNM, salientando o carácter pioneiro desta convocatória, à qual aderiu também o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP). A empresa de transportes, que já havia perdido na primeira instância, fica assim impedida de recorrer desta sentença.

É que foi a primeira vez, salienta Manuel Oliveira, que os sindicatos convocaram na Carris um plenário de trabalhadores “desta maneira”, isto é, que não estivesse associado a uma pré-convocatória de uma greve. “A convocação de uma reunião geral de trabalhadores é uma prorrogativa que temos, está no Código do Trabalho. A lei concede-nos essa possibilidade. Mas, durante décadas, estava instalada a prática de apenas convocar plenários em casos de greve. Entendi que esse tempo já era passado”, afirma o sindicalista, aludindo ao direito que lhes é concedido pelo artigo 420 do referido código.

Em causa está a participação de motoristas e guarda-freios da Carris naquela reunião, que decorreu entre as 10h e as 15h. Para a empresa de transportes detida pela Câmara Municipal de Lisboa, esse era um direito que lhes estaria vedado, dada a especificidade das suas funções. Isto porque o que estaria em causa naquele dia era o que a companhia considera ser um serviço de “natureza urgente e essencial, decorrente do serviço público de transporte de passageiros”. Dos 133 participantes no plenário, 124 tinham essas funções.

A Carris argumentava que os plenários podem ser realizados em diversos horários mas nunca colocando em causa o serviço urgente e essencial que presta, pois os plenários são reuniões gerais para esclarecimento dos trabalhadores. E por isso informou os trabalhadores, na véspera da reunião, através de um comunicado interno enviado por email, dando conta de que respeitava integralmente o direito à reunião de trabalhadores, mas informando-os de seguida que esse direito estaria vedado a todos os aqueles considerados como essenciais à prestação do serviço público.

Dos 124 tripulantes presentes na reunião, 40 retomaram o serviço após o plenário, tendo sido descontado no vencimento a fracção correspondente à ausência. Dos restantes nove trabalhadores que participaram no plenário e a quem não foi considerado como falta injustificada, nem descontado o vencimento, três ainda detêm a categoria de motorista de serviço público, mas encontram-se inaptos em termos definitivos para a actividade de motorista e em processo de reconvenção profissional, e os outros seis não têm categoria nem de motorista nem de guarda-freio, não sendo tripulantes.

Os juízes da relação rechaçam os argumentos da Carris de que os motoristas e guarda-freios desempenham funções de natureza “urgente e essencial”. “A verdade, porém, é que deste modo a recorrente faz equivaler essencial a urgente, as quais, porém, de acordo com o disposto no art.º 420.º do CT, correspondem a noções distintas. Na realidade não se vislumbra a existência de qualquer urgência nas actividades em causa, não obstante a sua essencialidade, que resulta da lei e é bem diferente”, alegam.

O PÚBLICO tentou ouvir a Carris, mas tal não foi possível até ao momento da publicação deste artigo.