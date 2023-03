Ele enriqueceu, ela criou filhas. Agora, deve 25 anos de salários à ex-mulher

Um tribunal espanhol deliberou que um homem vai ter de pagar à sua ex-mulher pelo facto de, ao longo do casamento com acordo de separação de bens, ter cuidado exclusivamente da casa e das filhas de ambos, noticiou o El País. Ao todo, por 25 anos de matrimónio e de “trabalho doméstico não remunerado”, deve-lhe 204.624,86 euros, calculados a partir do valor do salário mínimo no país.

