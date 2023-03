Baião adere à rede internacional do Conselho Global de Turismo Sustentável

O município com maior área verde do distrito do Porto foi declarado Destino Turístico Sustentável em 2022.

A Assembleia Municipal de Baião aprovou por unanimidade a adesão do município ao Conselho Global de Turismo Sustentável, organismo com ligação à Organização das Nações Unidas (ONU), informou a autarquia.

A adesão àquele organismo, sustenta o presidente Paulo Pereira, "confirma o compromisso de Baião com os princípios do turismo sustentável, assim como a participação activa nesta rede mundial que promove uma estratégia de desenvolvimento assente na qualidade de vida das populações, num equilíbrio entre os pilares ambiental, social, cultural e económico".

Assinala também aquele município do distrito do Porto que "a integração no Conselho Global de Turismo Sustentável permite o envolvimento de Baião de uma forma mais abrangente, aumentando a sua esfera de influência, ao permitir participar e votar nas reuniões do conselho de administração".

Além disso, refere-se num comunicado enviado à Lusa, permite a participação em programas de formação em turismo sustentável e o acesso a materiais educativos e de investigação, entre outras vantagens.

Baião é o concelho com a maior área verde do distrito do Porto e, em 2002, tornou-se "o primeiro município português" a obter a distinção de Destino Turístico Sustentável pelo Conselho Global de Turismo Sustentável.

Este organismo foi criado em 2007 pela Rainforest Alliance, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Fundação das Nações Unidas (UN Foundation), a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNWTO) e 32 parceiros da indústria do turismo, com o objetivo de promover a adoção de princípios universais de turismo sustentável.