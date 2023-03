Hong Kong estreia oferta de meio milhão de passagens aéreas. Na Europa começa em Maio

É um sorteio com a bênção do Turismo oficial para chamar o mundo ao território. Resultará? A partir de 1 de Maio, os turistas europeus também poderão ganhar bilhetes.

Enquanto outras zonas do mundo nem precisam de fazer propaganda este ano para atrair turistas, as entidades de turismo de algumas regiões tem a tarefa mais complicada. Pela Ásia, depois de Taiwan anunciar a oferta de 154 euros a cada turista, Hong Kong, entre a pandemia e os protestos (só em Dezembro as medidas foram aligeiradas), até perda de população, quer voltar a reconquistar os visitantes. E tem uma arma para isso, a sua "lotaria".

"Olá Hong Kong" é o mote do gigantesco sorteio Wold of Winners que irá decorrendo online e que abriu a 1 de Março para parte do mercado asiático - detalhe: ainda não para a China continental, aqui só arrancará em Abril. Para a Europa, a oportunidade de entrar no sorteio deverá começar a 1 de Maio.

O passatempo foi iniciado a 1 de Março e envolve várias companhias aéreas (no caso, a Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, HK Express e Greater Bay Airlines) e a participação no sorteio é feita através destas. Pela informação constante nas páginas das empresas, as ofertas disponíveis voaram rapidamente.

Seguindo o exemplo do sorteio para o mercado asiático, o jogo pode passar por um simples registo para entrar na "lotaria" e ganhar bilhetes (fora as taxas, essas há que pagar), pela participação num passatempo tipo quizz ou pela oferta de um bilhete na compra de outro. É possível que para o mercado europeu haja alguma adaptação do esquema.

Além da oferta global que chegará aos 500 mil bilhetes, segundo informação do Turismo, haverá ainda "Hong Kong Goodies", "vouchers de consumo" para os visitantes "experimentarem os diversos apelos de Hong Kong". Isto passa por "bebidas de cortesia" em bares, restaurantes e hotéis, ou "um vale em dinheiro a ser usado nos sectores dos transportes, alimentação, retalho e atracções" e incluindo vários descontos na Disneylândia local.



A informação sobre a campanha do Turismo está disponível no site do aeroporto de Hong Kong, ou nas companhias aéreas, como a Hong Kong Airlines e a Cathay.