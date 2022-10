Chefe do governo de Hong Kong: depois do “caos” veio a “ordem”; mas agora é preciso “talento” e investimento

Lee apresentou as suas prioridades políticas para a região administrativa chinesa, com foco na segurança e na necessidade de recuperar o estatuto de principal centro financeiro da região. Medidas contra a covid-19 e imposição da lei de segurança levaram 140 mil pessoas a abandonar a cidade nos últimos dois anos.

Hong Kong vai voltar a ser a “pérola do Oriente”. A garantia é de John Lee Ka-chiu, chefe do governo da região administrativa especial chinesa, e foi dada no primeiro grande discurso sobre as prioridades políticas do seu mandato desde que assumiu o cargo, em Julho, substituindo a desgastada Carrie Lam.