Terça na TV: Rain Man, Vivienne Westwood, Léa Seydoux e a Agente Haxe

CINEMA

Rain Man, Encontro de Irmãos

Hollywood, 21h30

Charlie (Tom Cruise) chega ao funeral do pai e descobre não só que foi afastado da herança, como tem de tomar conta de um irmão mais velho (Dustin Hoffman), no espectro do autismo, cuja existência desconhecia.

O filme arrebatou os Óscares em 1989. Em oito nomeações, conquistou quatro estatuetas: melhor filme, realizador (Barry Levinson), actor principal (Hoffman) e argumento original (Ronald Bass e Barry Morrow).

Uma Bela Manhã

TVCine Edition, 22h

A demência de Georg Kienzler torna-o cada vez mais dependente das filhas, Sandra e Elodie. Talvez tenha chegado o momento de o internar num lar de idosos. Sandra faz uma busca intensiva para encontrar o melhor lugar possível. Nesse processo, reencontra um amigo que há muito não via, com quem se envolve romanticamente e que a ajuda a gerir este momento difícil da sua vida. Mas ele é comprometido com outra pessoa.

Este filme dramático de 2022, escrito e realizado por Mia Hansen-Løve, fecha uma sessão tripla dedicada à actriz francesa Léa Seydoux, que aqui contracena com Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia e Sarah Le Picard. Antes, vemo-la em Kursk (às 17h20) e A História da Minha Mulher (às 19h15).

O Diário de Uma Rapariga Adolescente

Cinemundo, 23h35

São Francisco (EUA), anos 1970. Enquanto sonha fazer carreira como ilustradora, Minnie, de 15 anos, vive um dia-a-dia de constantes descobertas que a afastam cada vez mais da infância e a aproximam do mundo adulto. Um dia, desperta para a sexualidade com o namorado da mãe e inicia com ele uma relação secreta.

Inspirado no romance de Phoebe Gloeckner, o filme tem realização e argumento de Marielle Heller e interpretações de Bel Powley, Kristen Wiig e Alexander Skarsgård.

Agente Haxe

RTP1, 23h57

Comédia de acção baseada no livro La Daronne, de Hannelore Cayre, com Jean-Paul Salomé na realização e Isabelle Huppert como protagonista.

Patience Portefeux vive em Paris e trabalha como tradutora para uma unidade policial ligada ao tráfico de estupefacientes. Um dia, durante uma escuta telefónica, apercebe-se de que um dos criminosos é o filho de Kadidja, a dedicada cuidadora da sua mãe. Ao tentar proteger a identidade do rapaz, Patience acaba por se envolver numa grande rede de tráfico de droga, tornando-se uma poderosa traficante que, graças à sua experiência com as autoridades, vai conseguindo escapar ilesa.

DOCUMENTÁRIO

Tributo a Vivienne Westwood

RTP2, 20h32

Elegia a Vivienne Westwood (1941-2022), a criadora de moda britânica que injectou a alta-costura de espírito punk. Subversiva e irreverente, foi uma das mais influentes designers de moda das últimas décadas. Escrito e realizado por Letmiya Sztalryd, este retrato resulta de um ano a acompanhar a artista.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h06

No dia em que a RTP celebra o 66.º aniversário, é a comunicação o tema em debate. Em directo do Porto, os convidados de Carlos Daniel comentam a evolução da arena mediática, focados nas mudanças trazidas pela internet e pelas redes sociais, e colocando na balança a liberdade de expressão e a desinformação.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Club Brugge

TVI, 19h55

Directo. O Benfica recebe o Club Brugge na Luz, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Para os “encarnados”, o reencontro tem o conforto proporcionado pela vitória conseguida na primeira ronda, quando foi à Bélgica vencer por duas bolas a zero.

SÉRIE

Altes Land

RTP2, 12h03

Reposição da minissérie que verte para a televisão o romance This House Is Mine, de Dörte Hansen. Composta por quatro episódios (em emissão diária), segue três gerações de mulheres. Passa-se na quinta remota onde uma delas vive, desde que ali chegou, com a mãe, como refugiada de guerra em 1945. Apesar de isolado, aquele sítio vai ser cenário de religações familiares e da reabertura de feridas antigas.