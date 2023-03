Quantos litros de água custou essa camisola?

Com o meu pai, todas as coisas são usadas até ao final da sua vida útil e nunca nada é trocado por capricho. E eu, com o tempo, tornei-me exactamente igual a ele.

Sempre que abro as gavetas do cérebro e procuro pela minha memória mais antiga, vejo-me no bairro onde vivia, sentada no degrau da entrada de casa, a observar dois homens que empurravam, ladeira acima, o Mini verde-água do meu pai. Esse Mini, que o meu pai adorava de paixão, avariou-se sem possibilidade de reparação a preço aceitável e, para desgosto do homem de bigode e óculos de aviador, foi trocado por uma carrinha mais adequada para o trabalho de electricista.