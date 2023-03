Durante um dia, todos os lucros deste estúdio de tatuagens são para ajudar gatos abandonados no Porto

O evento decorre entre as 10h e as 18h no estúdio da RR Tattoo Collective, no Porto. Cada pessoa pode fazer até três tatuagens, incluindo temporárias, e ajudar a Senhores Bichinhos.

O estúdio RR Tatoo Collective juntou-se à associação Senhores Bichinhos e lançou um desafio a quem está a pensar fazer uma tatuagem: se a fizerem no sábado, 4 de Março, entre as 10h e as 18h, 100% dos lucros revertem para a associação que se dedica a resgatar e acolher gatos em Vila Nova de Gaia.

A ideia surgiu quando o tatuador Zé Simões vivia na África do Sul e participou numa iniciativa semelhante para ajudar uma instituição de solidariedade que apoia crianças com cancro.

“No início era uma coisa pequena, talvez com dois ou três estúdios de tatuagens a participarem. À medida que o tempo foi passando, todos se juntaram e tornou-se uma coisa anual. Tenho um novo estúdio no Porto e pensei que seria interessante fazer algo assim e ver se atrai pessoas. Se atrair seria óptimo. Se não conseguir, tentei”, começa por explicar ao P3.

Cada pessoa pode fazer até três tatuagens e não é necessário fazer marcação, contudo o estúdio só aceita clientes com mais de 18 anos e pagamentos em dinheiro.

As tatuagens são as que a RR Tattoo tem disponíveis e os preços variam consoante o tamanho da peça, que pode ser pequena e ocupar quatro centímetros, ou média e ter seis centímetros. As pequenas têm um preço inicial de 40 euros e podem ir até aos 100. No caso das médias, os preços variam entre os 70 e os 130 euros, lê-se na publicação do Instagram.

O tatuador explica ainda que apoiar a Senhores Bichinhos aconteceu por acaso, quando estava a procurar associações de protecção animal. “Pareceu-me ser pequena comparada às outras e a precisar de ajuda. Foi por isso que a escolhi”, acrescenta.

Cristina Reis, uma das fundadoras da associação com 27 anos, explica que a intenção é bem-vinda, tendo em conta que os custos mensais com os 80 gatos que tem neste momento superam os mil euros. A par disto, as despesas acrescem quando os animais estão em internamento, como acontece com quatro gatos, "que também precisam de alimentação diferente e mais cara”, aponta.

Zé Simões também pensou nas pessoas que “não se querem comprometer a fazer uma tatuagem permanente” mas querem ajudar. A alternativa é tatuar um ou vários desenhos que a Temporary Tattoos Porto tem para mostrar e que devem ficar na pele entre duas a três semanas.

Os preços variam entre os 15 euros, no caso das tatuagens mais pequenas, e os 45. Quem preferir pode ainda deixar ração para gatos ou doações para a associação na RR Tattoo Collective.

“Gostava de ajudar uma vez por ano o mesmo abrigo de animais ou instituições de caridade que trabalhem com crianças, que são causas que me são muito próximas”, conclui o tatuador.