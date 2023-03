Com Alexander Ekman, a CNB dança o direito à aleatoriedade e à indefinição

Há um par de semanas, muito se escreveu e falou sobre o insólito episódio protagonizado pelo coreógrafo alemão Marco Goecke, que resolveu responder a uma crítica de que não gostou especialmente esfregando um saco com excrementos do seu cão na cara da autora do texto. Desde então, Alexander Ekman tem-se visto confrontado com abundantes questões sobre o assunto, a propósito das várias remontagens em curso de uma das suas mais emblemáticas peças, Cacti (2010), retomada por diferentes companhias europeias. E isto porque a criação que agora se estreia em Portugal, pela mão da Companhia Nacional de Bailado (CNB), inserida num programa que inclui também peças de Anne Teresa de Keersmaeker (Grosse Fuge) e de Fábio Lopez (Avant qu'il n'y ait le silence), foi, assumidamente, a sua forma de lidar com o primeiro sério embate de criador com a crítica.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt